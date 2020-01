Procurado pela justiça, homem é preso pilotando bêbado e inabilitado, em Uruaçu

Um homem foi preso na tarde desta quarta-feira (1/1) ao ser flagrado pilotando bêbado e inabilitado, na BR-153, próximo a cidade de Uruaçu. Além disso, ele ainda é procurado pela justiça.

Conforme informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o homem, de 59 anos, é lavrador e foi parado por policiais que estavam em ronda na BR-153. A abordagem aconteceu pois o homem apresentava dificuldades para conduzir uma motocicleta.

Ao ser parado, os agentes perceberam que o motociclista estava com forte odor de bebida alcoólica, com dificuldade de falar e apresentando tontura ao andar. Diante disso, ele foi submetido ao teste do bafômetro, sendo reprovado com teor alcoólico de 1,29 mg/l.

Após consultar os sistemas da polícia, os agentes constataram que o lavrador era procurado pela justiça. Ele então foi preso e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil local.

De acordo com a PRF, nas últimas 24 horas vinte condutores foram reprovados no teste de alcoolemia.

Além do caso do homem procurado pela justiça, que foi preso pilotando bêbado e inabilitado, em Uruaçu, dois motoristas embriagados provocaram acidente e deixaram seis feridos, em Corumbá de Goiás

Seis pessoas ficaram feridas na tarde desta quarta-feira (1/1), após dois motoristas bêbados provocarem um grave acidente na BR-414, km 401, em Corumbá de Goiás.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), dois veículos, sendo um Fiat Strada e um GM Astra, se chocaram frontalmente e os todos ocupantes ficaram gravemente feridas.

Segundo levantamentos preliminares, o Fiat Strada seguia no sentido Corubá- Anápolis quando colidiu com o Astra, que seguia no sentido contrário.

No Fiat Strada estava um casal, que não foi identificado e no outro veículo estavam quatro pessoas, sendo o motorista, de 48 anos; sua esposa, também de 48 anos; a filha do casal, de 22 anos; e um amigo, de 24 anos.

Com o impacto, o Fiat ficou bastante danificado e o motorista ficou preso às ferragens. Três viaturas do Corpo de Bombeiros Militar de Goiás (CBMGO) e uma Unidade de Resgate do Serviço de Atendimento Móvel de Urgências (SAMU) foram acionadas para atender a ocorrência.

No local, as vítimas receberam os primeiros socorros e foram encaminhadas para o Hospital de Urgências de Anápolis.

Os motoristas envolvidos no grave acidente informaram à PRF que ingeriram bebidas alcoólicas. Eles foram submetidos ao teste de bafômetro e foram reprovados.