Quatro são presos em festa com adolescentes regada a drogas e bebidas, em Goianésia

Quatro pessoas foram presas, nesta quarta-feira (1/1), em uma festa com adolescentes regada a drogas e bebidas, em Goianésia, a 178 quilômetros de Goiânia.

A Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de perturbação do sossego e, quando chegou ao local, se deparou com vários adolescentes com idades entre 13 e 17 anos.

De acordo com a PM, entre os menores foram localizados quatro adultos, sendo um deles, de 18 anos, o proprietário da residência, responsável por promover o evento.

Conforme informações, os adolescentes informaram aos policiais que na festa havia o consumo de drogas e bebidas alcoólicas, sendo distribuídas livremente no local, onde foram encontrados vários frascos de bebidas vazios.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão em desfavor de quatro pessoas pela prática do crime de corrupção de menores. Já os adolescentes, sendo seis meninas e um menino, foram encaminhados para a delegacia mediante comparecimento dos pais e responsáveis.

Além do caso onde quatro foram presos em festa com adolescentes regada a drogas e bebidas, em Goianésia, durante festa dois foram baleados, em Pirenópolis

Dois homens foram baleados na manhã desta quarta-feira (1/1) em uma festa de virada de ano na Avenida Benjamin Constante, no Centro de Pirenópolis.

Testemunhas afirmaram que as duas vítimas se desentenderam com grupo de pessoas que estava no local e, durante a briga, um homem pegou a arma e atingiu os dois rapazes.

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (CBMGO) foi acionado para socorrer as vítimas, que tiveram ferimentos no braço e na perna. Eles foram encaminhados para uma unidade de saúde local para receber atendimento médico.

O caso foi registrado na delegacia da cidade e será investigado para identificar o autor dos disparos, que não se encontrava mais no local quando os militares chegaram.