Vandalismo causa vazamento de água em reservatório de Aparecida de Goiânia

Um ato de vandalismo causou transtornos à população de Aparecida de Goiânia. Um vazamento de água em um reservatório deixou problemas para motoristas e pedestres que passam na Vila São Tomaz, nesta quinta-feira (2/1).

A Avenida Dona Maria Cardoso, próximo ao Buriti Shopping ficou totalmente inundada. Os motoristas no local devem ter atenção redobrada para evitar acidentes.

Por meio de nota a Saneago informou que o reservatório Cruzeiro é automatizado e está extravasando devido a problemas na válvula de controle de nível. A equipe está no local fazendo o fechamento manual para consertar o defeito, que foi causado por vandalismo. A suspeita é que um desligamento no disjuntor de energia teria provocado todo o transtorno.

Além do caso de vandalismo que causou vazamento de água em reservatório de Aparecida de Goiânia, falta de energia afetou abastecimento em 22 cidades goianas

Um nota divulgada pela Sanego, na quinta-feira (26/12), mostra que, de acordo com levantamento da empresa, 22 cidades de Goiás ficaram sem o serviço de água, devido a falta de energia nos sistemas de captação. O desabastecimento ocorreu nos últimos cinco dias e afetou o feriado de Natal.

No texto, a Saneago diz ainda que a situação mais crítica ocorreu em Aparecida de Goiânia, que ficou quase 24 horas sem o serviço de energia, com isso foi inevitável o desabastecimento de água em mais de 30 bairros do município, “pois é necessária a energia elétrica para a captação, o bombeamento, o tratamento e a distribuição de água tratada.”

Em cinco dias, a Saneago listou as cidades afetadas pela falta de energia e consequente falta de água, sendo elas: Água Limpa, Águas Lindas de Goiás, Anápolis, Aparecida de Goiânia, Campo Limpo de Goiás, Campinaçu, Caturaí, Crixás, Edeia, Goiânia, Itapuranga, Itumbiara, Joviânia, Novo Gama, Ouro Verde de Goiás, Piracanjuba, Pontalina, Quirinópolis, Rio Verde, Ouroana, Santa Helena de Goiás e Terezópolis de Goiás.