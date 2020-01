Vídeo mostra momento em que carro atropela e mata mãe e filha, em Goiânia

Imagens divulgadas na manhã desta quinta-feira (2/1), pela Delegacia Especializada em Investigação de Crimes de Trânsito (Dict), mostram o exato momento em que um veículo atinge em cheio Meiriany Ester Luiz Cotrim, de 28 anos, e sua filha Ana Vitória Luiz da Silva, de 4, matando as duas instantaneamente. A tragédia que ceifou a vida da mãe e filha ocorreu na tarde do dia 31/12 na Avenida Independência, em Goiânia. A mulher estava grávida de 5 meses.

De acordo com a Dict, as vítimas atravessavam da Avenida Contorno para a Avenida Independência quando tudo aconteceu. No vídeo divulgado pela delegacia, é possível ver quando, por volta das 15h20 da última terça-feira do ano, um veículo modelo VW Polo atravessa o cruzamento da avenida em alta velocidade e logo depois atropela Meiriany e Ana Vitória. Elas atravessavam na faixa de pedestres. O esposo de Meiriany e pai de Ana Vitória, Raul, também estava no momento mas percebeu a aproximação do carro e deu um passo para trás, se salvando do atropelamento.

A motorista ficou no local para prestar socorro e foi submetida ao teste de etilômetro, que deu negativo. Ela foi levada por uma carro da Polícia Militar para prestar depoimento na Dict, mas liberada por causa do recesso de Ano Novo. O depoimento ficou marcado para a próxima segunda-feira (6/1).

Além da Dict, participaram do atendimento emergencial a Polícia Militar, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e a SMT, para organizar o trânsito na região, que ficou lento com a interdição da pista.

Carro que atropelou e matou mãe e filha em Goiânia estava em alta velocidade

Nas imagens divulgadas pela Dict, vê-se o momento em que o VW Polo segue em alta velocidade pela via e não para a tempo, atingindo, assim, Meiriany e sua filha. Tudo acontece de forma muito rápida.

A tragédia aconteceu logo depois de a família desembarcar na rodoviária da capital com destino ao bairro Vale dos Sonhos, onde a mãe de Meiriany esperava a filha e a neta para a festa de Ano Novo. Veja o vídeo do acidente:

