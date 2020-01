Dupla é presa suspeita de matar homem e desovar cadáver na BR-153, Goiás

A Polícia Civil, através da Delegacia Estadual de Investigações de Homicídios (DIH), prendeu em flagrante nesta sexta-feira (3/1) dois suspeitos de um homicídio ocorrido na madrugada do último dia 1º, no Setor Leste Vila Nova, em Goiânia. Os indivíduos, após matarem a vítima, desovaram o cadáver às margens da BR-153, em Aparecida de Goiânia.

A prisão de Igor dos Santos Pereira e Nilton Silva foi coordenada pelos delegados de Polícia Rilmo Braga e Rhaniel Almeida. Igor e Nilton são suspeitos do homicídio e ocultação de cadáver de Gedeon Cândido de Oliveira, morto dentro de sua quitinete. Segundo a Polícia Civil, o crime, ocorrido por volta de 3h30 do dia 1/1, teria sido motivado por uma antiga rixa entre Igor e a vítima pela disputa de espaço pela venda de água na região da Avenida 44, Setor Central da capital.

Ainda conforme a Polícia, com a ajuda do autuado e indiciado Nilton Silva, o corpo de Gedeon foi retirado da casa – conforme imagens de câmera de segurança – e desovado às margens da BR-153, em Aparecida de Goiânia. Os suspeitos teriam usado o veículo Corsa apreendido para desovar o cadáver, o qual foi localizado e periciado. O veículo apresentava manchas de sangue em seu interior.

Suspeitos de matar homem e desovar cadáver na BR-153 confessaram o crime

De acordo com informações da Polícia, logo após a descoberta do corpo, os policiais conseguiram identificar os supostos autores e prendê-los em flagrante, em uma quitinete localizada no Setor Nova Vila, em Goiânia.

Durante o interrogatório, ambos confessaram o crime. Os dois afirmaram ainda que pretendiam fugir para o Pará amanhã, sábado (4/1). O suspeito pelo homicídio ainda possuía mandado de prisão em aberto pelo crime de tráfico de drogas, expedido pela Justiça de Marabá (PA). A motivação para o crime seria uma antiga rixa entre autor e vítima pela disputa de espaço pela venda de água na região da Avenida 44, Setor Central da capital.