Em Goiás, período para renovação de Bolsa Universitária começa nesta segunda (6) 

Começa nesta segunda-feira (6/1) o período para renovação da Bolsa Universitária da Organização das Voluntárias de Goiás (OVG), em Goiás.

Segundo informações do Portal do Governo de Goiás, cerca de 15 mil bolsistas ativos devem realizar o procedimento, que é obrigatório.

De acordo com informações do Governo de Goiás, o Programa Bolsa Universitária (PBU), da Organização das Voluntárias de Goiás (OVG), abre o período de renovação do benefício nesta segunda-feira (6/1).

Dentro deste período, que se encerra no dia 31 deste mesmo mês, cerca de 15 mil bolsistas ativos devem realizar o procedimento obrigatório.

A OVG ainda informa que a renovação é feita exclusivamente por meio da internet.

O estudante precisa estar com a contrapartida efetivada no sistema da organização, caso não esteja o beneficiário perderá a bolsa.

De acordo com informações do Governo de Goiás, para fazer a renovação é necessário acessar o site da OVG. Na página, o estudante deve clicar no banner do Programa Bolsa Universitária, seguido do link Bolsistas.

Além de preencher o formulário, com informações pessoais e acadêmicas, os estudantes deverão anexar e enviar os comprovantes de rendimentos.

Ainda de acordo com informações da diretora do Programa Bolsa Universitária, Rúbia Prado a Organização das Voluntárias de Goiás vai “disponibilizar no link da renovação, toda a documentação necessária e o passo a passo para facilitar no momento em que o estudante for realizar o procedimento. É importante que todos os documentos anexados estejam legíveis”.

Além disso, a diretora do Programa Bolsa Universitária ressaltou também que o bolsista deve preencher a pesquisa de satisfação referente ao programa para finalizar a processo de renovação.

O estudantes beneficiários que tiverem dúvidas em relação a renovação, contrapartida e outras questões relativas ao PBU podem esclarecer as questões por meio da Central de Relacionamento 3201-9351.