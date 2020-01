Homem que trocou tiros com outro, em Itumbiara, é preso no hospital

Foi preso em flagrante no início da semana em Itumbiara, a 208 quilômetros de Goiânia, um homem que ficou ferido após ir armado a um espaço público no centro do município para “acertar contas” com seu desafeto. O outro também estava armado e eles acabaram trocando tiros no local. O autor inicial dos tiros acabou sendo preso no hospital municipal, enquanto buscava atendimento médico.

A prisão do homem de 28 anos, cuja identidade não foi divulgada, foi feita pelos policiais civis plantonistas de Itumbiara, juntamente com a equipe da 2ª Delegacia Distrital. O flagrante ocorreu no Hospital Municipal Modesto de Carvalho.

Conforme informações da Polícia Civil, o suspeito se envolveu em uma contenda que terminou em tiros no espaço público denominado “Capim de Ouro”, localizado na Avenida Beira Rio, em Itumbiara, por volta da 21h20 do dia 29. A corporação relata que ele foi ao local armado e em busca de “acertar contas” com um rapaz de 19 anos em virtude de uma briga anterior, horas antes, no mesmo dia. Chegando ao local, a vítima também estava armada e reagiu, o que deu início à troca de tiros, tendo ambos sido alvejados.

Enquanto um foi levado para o Hugo, em Goiânia, o outro foi preso quando estava no hospital municipal de Itumbiara

A vítima foi socorrida e depois encaminhada ao Hospital Estadual de Urgências de Goiânia Dr. Valdemiro Cruz (Hugo), em Goiânia, com ferimentos no tórax e cabeça. O autor fugiu e procurou socorro na manhã do dia 30 de dezembro, sendo preso por policiais civis no Hospital Municipal de Itumbiara.

A casa e o carro do detido ainda foram alvo de buscas, tendo sido apreendidas uma porção de cocaína e uma de maconha. Ambos os envolvidos têm passagem pela polícia, sendo a vítima por tráfico de drogas e o autor por lesão corporal.