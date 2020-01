Inquérito sobre morte de estudante de Formosa deve ser concluído em 10 dias

Deve ser concluído em dez dias o inquérito sobre a morte da estudante e estagiária da Prefeitura de Formosa, Anna Victória Gomes, de 20 anos. A jovem foi encontrada morta próximo a um carro incendiado em uma estrada entre Goiás e Minas Gerais. O crime brutal ocorreu na madrugada de quarta-feira (1/1), feriado de Ano Novo. O suspeito foi preso após acionar a Polícia militar alegando ter sido vítima de um sequestro.

Anna Victória, que era estudante de pedagogia, foi morta com ao menos três golpes de macaco hidráulico na cabeça e depois teve o corpo jogado às margens da estrada. Tudo teria ocorrido após uma discussão entre ela e Paulo Henrique Fernandes de Jesus, um jovem que ela havia conhecido em uma festa.

Durante a briga, Paulo Henrique teria agredido a jovem com um soco. Diante do ocorrido, ela disse que chamaria a polícia. Com medo de ser preso, o suspeito pegou o macaco hidráulico – ferramenta usada para levantar os veículos – e desferiu ao menos três golpes contra a cabeça da vítima. Ao perceber que a jovem estava morta e que o carro havia ficado sujo de sangue, decidiu atear fogo no veículo.

Suspeito acionou PM alegando ter sido vítima de assalto após matar estudante de Formosa

Após o crime, o homem acionou a Polícia Militar alegando ter sido assaltado. No relato à PM, Paulo Henrique contou que estava em Cabeceira Grande, Minas Gerais, próximo a saída para Unaí, mantendo relações com Anna Victória, quando um outro carro, modelo gol G5, parou em sua frente com farol alto, de onde desceram dois homens e os abordaram. Ele contou que momentos depois os criminosos o fizeram descer do carro e seguiram somente com Anna Victoria.

O carro do homem foi encontrado queimado em uma lavoura de feijão a aproximadamente três quilômetros de Cabeceira Grande, no estado mineiro. Já o corpo de Anna Victória foi encontrado às margens de uma rodovia que dá acesso a Cabeceiras de Goiás. As cidades fazem divida entre os dois estados.

Ao ser ouvido pela polícia, Paulo Henrique se confundiu e acabou confessando o crime e onde havia escondido o corpo da jovem. Equipes da PM de Minas Gerais e de peritos de Unaí compareceram ao local, assim como a PMGO e peritos goianos, já que o corpo de Anna Victória foi encontrado em Goiás.

Despedida

Por meio das redes sociais, a Universidade Estadual de Goiás (UEG), Câmpus Formosa, onde Anna Victória cursava o 4º período de pedagogia, divulgou uma nota de pesar. Amigos da jovem também se despediram e pedem por justiça.

Um texto emocionante, publicado pelo Centro Acadêmico Antonieta de Barros (C A A B) diz que Anna era uma “pessoa dedicada, esforçada e compromissada com seus objetivos. Uma mulher com muitos sonhos, que amava a sua família e sempre se importava, com amor, preocupação e empatia, com todos ao seu redor.”

A nota diz ainda: “Com toda certeza, a UEG perde uma acadêmica combativa, a escola perde uma pedagoga que certamente daria o seu melhor e o mundo perde um ser humano incrível, respeitoso e amável.”