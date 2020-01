Menor que jogou bebê pelo muro da casa não sabia de gravidez, diz PC

Foi concluído o inquérito que apurou o caso da adolescente que jogou uma bebê pelo muro da casa, logo após o nascimento. O caso ocorreu no dia 17 de dezembro de 2019, no Jardim Planalto, em Goiânia. A bebê foi resgatada pelo Corpo de Bombeiros de Goiás (CBMGO) e encaminhada ao Hospital Materno Infantil.

Segundo a Delegacia de Apuração de Atos Infracionais (Depai), responsável pelas investigações, a adolescente, de 16 anos, sem saber da gravidez, deu à luz a uma criança no banheiro de casa, Após o nascimento, ao achar que a criança estava morta, a adolescente a jogou no lote vizinho, por cima do muro.

A recém-nascida foi encontrada pela vizinha no início da manhã do dia 17. Os bombeiros fizeram o resgate e a encaminharam ao Hospital Materno Infantil para avaliação médica. Conforme a corporação, a menina estava enrolada em alguns panos e aparentemente com muito frio. Ao Dia Online, à época, o CBMGO explicou ainda que a bebê havia nascido pouco tempo antes de ser encontrada.

Após as investigações, a Polícia Civil enviou o auto de investigação ao Poder Judiciário, sugerindo o arquivamento dos autos, pois reconheceu que a adolescente não tinha conhecimento da gravidez. De acordo com a PC, essa situação não é comum, mas há relatos de inúmeros casos de uma gravidez sem sinais. Dessa forma, conforme demonstrado, a adolescente não cometeu o ato infracional de infanticídio tentado.

Foi levado em consideração, ainda segundo a PCGO, o fato da adolescente ter procurado dois médicos no dia anterior ao fato, uma ginecologista e um clínico geral, que não constataram a gravidez. Já no dia do parto, algumas horas antes, a menor procurou o serviço médico e foi medicada para aliviar dores de cálculo renal (pedras nos rins). Ela tomou alguns medicamentos que provocam confusões cognitivas. Ela chegou em casa e dormiu. Ao acordar, cerca de três horas depois, a bebê nasceu.

Com a conclusão do inquérito, o delegado Queops Barreto, titular da Depai, encaminhou cópias dos autos ao Conselho Regional de Medicina (CRM) para apuração da conduta dos médicos. A criança e a adolescente estão bem.