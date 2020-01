Motorista de app do regime semiaberto é preso entregando drogas, em Goiânia

Um motorista de app, que cumpre pena em regime semiaberto, foi preso no início da tarde desta sexta-feira (3/1) suspeito de entregar drogas, em Goiânia.

O suspeito, de 30 anos, foi flagrado no momento em que entregava maconha, no Setor Aeroviário. Ele usava a função de motorista de aplicativo para não chamar atenção para a atividade ilícita.

A prisão foi feita pelos policiais do Giro, que abordaram o veículo em atitude suspeita. Ao verificar no sistema, os militares constataram que o motorista é um detento do regime semiaberto.

Ele usava uma tornozeleira eletrônica e tem mais de oito passagens pela prática dos crimes de tráfico de drogas, posse de arma, lesão corporal, entre outros.

Ao todo, 11 porções de maconha foram apreendidas, além de pouco mais de mil reais em dinheiro. O motorista de app e o homem que receberia o entorpecente foram encaminhados para a Central de Flagrantes.

Além do motorista de app do regime semiaberto preso entregando drogas, em Goiânia, outro foi flagrado bêbado e bateu recorde de embriaguez em Goiás

Um motorista de aplicativo foi flagrado bêbado na sexta-feira (15/11), em Goiânia, e bateu o recorde de embriaguez em Goiás no ano de 2019, conforme a Polícia Rodoviária Federal (PRF).

No momento da prisão ele estava transportando uma passageira de Goiânia até rodoviária de Anápolis. Ele chamou a atenção de outros motoristas pois estava fazendo manobras perigosas na pista.

Após denúncias sobre um motorista ziguezagueando na BR-060, a PRF se deslocou de encontro ao veículo e efetuou a abordagem. Ao chegar no local, o motorista de app foi submetido ao teste do bafômetro, que apontou um teor alcoólico de 1,69 miligramas de álcool por litro de ar expelido, índice cinco vezes maior que o permitido. Lembrando que o motorista pode ser preso a partir de 0,34 miligramas por litro.

No momento da prisão, o homem confessou que havia ingerido bebida alcoólica, mas disse estar dirigindo “perfeitamente bem”. Ele foi autuado por embriaguez ao volante e encaminhado para a Central de Flagrantes de Goiânia.