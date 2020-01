Ônibus com destino a SP tomba e deixa 1 morto e vários feridos, em Vila Boa

Um ônibus de viagem, com destino a São Paulo, tombou na pista e deixou um morto e ao menos 30 feridos. O acidente ocorreu na madrugada desta sexta-feira (3/1), na BR-020, em Vila Boa, região Nordeste de Goiás. Equipes de resgate de Formosa, Flores de Goiás e de Vila Boa atuam na ocorrência. A pista está interditada.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o ônibus seguia do Piauí para São Paulo, quando na altura do quilômetro 80 da BR-20, no município de Vila Boa, interior de Goiás, o motorista perdeu o controle da direção e tombou na pista. O envolvimento de outro veículo no acidente ainda é desconhecido.

Ainda conforme a corporação, uma pessoa morreu no local e diversas outras ficaram feridas. Cerca de 35 pessoas estavam no ônibus de viagem. No entanto, o número total feridos ainda não foi contabilizado.

Foram acionadas para socorrer as vítimas equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) de Formosa, Flores de Goiás e de Vila Boa, além do Corpo de Bombeiros de Formosa.

Acidente grave deixa três mortos e quatro feridos na BR-020, em Vila Boa

Este é o segundo acidente grave ocorrido na mesma rodovia e mesma cidade, em menos de uma semana. No último dia 31, três pessoas morreram e quatro ficaram feridas em um acidente grave ocorrido na BR-020, em Vila Boa. A batida envolveu dois carros de passeio e um caminhão, e ocorreu sobre a Ponte Canabrava.

De acordo com a PRF, os veículos envolvidos são um Ford Ka, um VW Polo e um caminhão Scania R 440. Ainda não se sabe como a batida teria ocorrido. Somente uma perícia pode esclarecer a dinâmica do acidente.

No VW Polo, havia quatro pessoas, sendo duas mulheres e dois homens. Três ocupantes do veículo morreram e uma passageira sofreu ferimentos leves. No Ford Ka estava um casal, que foi socorrido em estado grave. Já no caminhão, estava apenas o motorista, que também foi levado em estado grave a um hospital.

As vítimas ainda não foram identificadas. O corpos foram recolhidos pelo Instituto Médico Legal (IML) e encaminhados para Formosa, cidade goiana localizada no Entorno do Distrito Federal. Por conta do acidente, a pista ficou internada por cerca de 4 horas.