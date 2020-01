PM prende especialistas em golpe conhecido como “bença tia”, em Goiás

A Polícia Militar do Estado de Goiás (PMGO) prendeu na tarde desta quinta-feira (2/1) três pessoas apontadas como especialistas em golpe conhecido como “bença tia”. A fraude era aplicada em Goiás.

Neste golpe, os envolvidos ligam para uma pessoa e então se passam por parentes da vítima. Durante a ligação, os criminosos tentam induzir a vítima a falar um nome de algum familiar e assim começam a pedir dinheiro.

Ainda segundo informações da Polícia Militar do Estado de Goiás, na ocasião os policiais da Rotam localizaram a proprietária da conta utilizada para receber o dinheiro do golpe, seu esposo e mais um indivíduo, que não foi identificado.

De acordo com a corporação, todos os presos são membros de uma quadrilha chefiada por um detento do sistema prisional de Goiás.

Os criminosos especialistas em golpe conhecido como “bença tia” foram autuados nos artigos 171 e 288 do Código Penal Brasileiro.

Além de prisão de especialistas em golpe conhecido como “bença tia”, PC prendeu dois homens acusados de estelionato

Em dezembro do ano passado, a Polícia Civil do Estado de Goiás prendeu dois estelionatários suspeitos de aplicar o golpe “bença tia”, em Itumbiara, a cerca de 206 quilômetros de Goiânia.

A prisão em flagrante foi efetuada pelos policiais do Grupo Especial de Repressão a Crimes Contra o Patrimônio (Gepatri) em desfavor de Carlos E.S.C., de 29 anos, e Samir A.S.S., 26 anos, pela prática do crime de estelionato consumado.

Com isso eles então pediam dinheiro para as vítimas alegando que estavam com problemas graves.