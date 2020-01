Funcionários de UPA passam mal por suspeita de intoxicação alimentar, em Aparecida

Cinco funcionários da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Flamboyant, passaram mal, nesta sexta-feira (4/1), por suspeita de intoxicação alimentar, no Parque Flamboyant, em Aparecida de Goiânia.

Conforme informações, os servidores começaram a passar mal durante a madrugada, por volta de 3h, passaram por atendimento médico e ficaram em observação até 12h.

A suposta intoxicação alimentar teria acontecido após os funcionários tomarem café em uma garrada que estava no local. Uma enfermeira chefe do plantão chegou a desmaiar.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), todas as providências já foram tomadas para avaliar o que aconteceu. A Polícia Técnico-Científica foi ao local e recolheu o café e o pó da bebida para fazer análises.

Além dos funcionários de UPA que passaram mal por suspeita de intoxicação alimentar, em Aparecida, outros foram encontrados desmaiados em padaria, no DF

Outro caso de intoxicação aconteceu em dezembro do ano passado. Neste caso, funcionários foram intoxicados por gás, que estava vazando em um depósito.

Cinco funcionários foram encontrados desmaiados em uma padaria e pizzaria no domingo (22/12) no Setor Sol Nascente, no Distrito Federal.

Conforme informações do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF), as pessoas ficaram em um ambiente fechado expostas a gás de monóxido de carbono e então passaram mal.

Quando a guarnição chegou no local quatro vítimas já estavam conscientes e reclamando de fortes dores de cabeça. O incidente aconteceu no depósito da panificadora.

Os funcionários, com idades entre 20 e 31 anos, informaram que o problema começou com a falta de energia elétrica, quando então decidiram ligar um gerador movido à combustão. Como o gás havia tomado conta do ambiente, os trabalhadores foram intoxicados.

Todas as vítimas foram socorridas e encaminhadas para os hospitais de Ceilândia e Taguatinga. Trinta militares e oito viaturas foram designadas para atender a ocorrência.