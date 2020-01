Idoso infarta em motocicleta e morre ao perder controle da direção, em Goiás

Um idoso, de 68 anos, sofreu um infarto em uma motocicleta e morreu ao perder o controle da direção, na BR-414, sentindo Assunção de Goiás.

Conforme informações, o idoso estava conduzindo uma CG 125 vermelha e transportava sua esposa na garupa da motocicleta. O caso aconteceu na última quinta-feira (2/1).

A Polícia Militar foi acionada e, quando chegou ao local, a mulher contou como ocorreu o acidente. Ela explicou que o esposo conduzia o veículo na BR-414, sentido Cocalzinho e começou a diminuir a velocidade ao se aproximar da placa indicativa do trevo, sem motivo aparente.

Dentro do perímetro do trevo da cidade o homem perdeu o controle da direção e caiu, momento que ficou com a perna presa debaixo da motocicleta.

O idoso foi socorrido por terceiros, mas não resistiu e morreu em seguida. Devido a queda, a mulher da vítima sofreu escoriações leves nas pernas.

A vítima foi identificada como Altamiro Aragão e a mulher contou que ele já havia sofrido dois AVC’s em 2018. O corpo foi removido com o apoio da Secretaria de Saúde e encaminhado para o Serviço de Verificação de Óbito, em Ceres.

Além do idoso que infartou em motocicleta e morreu ao perder controle da direção, um adolescente perdeu o controle e capotou o veículo com 3 crianças, em Goiás

Na segunda-feira (30/12) um adolescente de 16 anos perdeu o controle e capotou um carro com três crianças em Perolândia, a 387 quilômetros de Goiânia.

No carro estavam três crianças e dois adolescentes. Duas ficaram em estado grave e outras duas passaram por exames e apresentaram apenas escoriações leves. Um dos jovens sofreu traumatismo craniano, porém ainda não há informações concretas sobre seu estado de saúde.

De acordo com informações de um veículo local, o acidente, que envolveu três crianças e dois adolescentes, aconteceu na segunda-feira (30/12) em uma estrada da zona rural de Perolândia.

Eles estavam voltando de um assentamento. Informações preliminares apontam que eles teriam ido até o local para buscar os amigos que foram levar um cavalo. Um adolescente de 16 anos conduzia o veículo, modelo Fiat Premium, que pertence ao pai.

Segundo informações, na ocasião do acidente em certo momento o volante do carro se desprendeu e fez com que o adolescente perdesse o controle do veículo, que capotou.

Após a recuperação das vítimas, será apurado se houve omissão por parte dos responsáveis.