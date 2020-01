Prefeitura de Pontalina alerta para risco de novo rompimento de represa

Após uma represa de uma fazenda se romper e alagar ruas e casas, a Prefeitura de Pontalina publicou um alerta ao moradores, no início da tarde deste sábado (4/1), para o risco de rompimento de outras represas em propriedades privadas da cidade. No texto, o Município pediu ainda para que moradores que residem próximos a essas áreas de risco deixem suas casas, para evitar a ocorrências de acidente.

Leia o comunicado na íntegra:

Pontalina em estado de alerta A Prefeitura de Pontalina informa aos moradores próximos do lago municipal, da parte baixa dos setores Bijuí e Alegretinho, moradores da região do Mateiro e Lava-pé, existe grande risco de rompimento das represas do lago Rodopiano e lago da propriedade do senhor Joel Braga. Nesse momento, é importante que evacuem os locais próximos a essas áreas para evitar acidentes.

Represa de fazenda se rompe em Pontalina

Uma represa de uma fazenda se rompeu e alagou casas, ruas e estabelecimentos de Pontalina, na região Central de Goiás, durante um temporal. O incidente ocorreu na manhã deste sábado (4/1). No entanto, não há registro de feridos. Vídeos gravados por moradores da cidade mostram os estragos causados pela água.

Moradores relataram que chove forte na cidade desde a noite desta sexta-feira (3/1), o que pode ter contribuído para o rompimento da represa. Após o rompimento, a água invadiu quadras, ruas, casas e estabelecimentos comerciais de Pontalina. Até o momento não há informações sobre feridos após o rompimento da represa.

Em nota, a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad) informou que vai apurar o que teria provocado o rompimento. “A secretária Andréa Vulcanis, em contato com o comandante-geral do Corpo de Bombeiros, coronel Esmeraldino Jacinto de Lemos, e com representantes da Defesa Civil, já constituiu um gabinete de crise composto pelas três instituições para tomar todas as providências que a situação requer”, diz o texto.