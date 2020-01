Procon-GO apura medidas da Latam a prejudicados por atraso de voo no Ano Novo

Fiscais do Procon Goiás estiveram no final desta semana no guichê da companhia aérea Latam do Aeroporto Santa Genoveva, em Goiânia, para apurar as medidas que foram tomadas pela empresa para assistir os passageiros que foram prejudicados pelo atraso de cinco horas em um voo de Goiânia com destino a São Paulo no dia 31 de dezembro, véspera de Ano Novo.

Segundo informações do Procon, uma funcionária da empresa relatou que, inicialmente, o voo cuja decolagem estava prevista para 16h35 sofreu atraso de 4h25 por causa de um acidente. Conforme ela ao órgão de fiscalização de direitos do consumidor, a carreta que transportava as bagagens dos passageiros colidiu com a aeronave, que foi danificada e precisou passar por perícia. Na ocasião, o voo foi reprogramado para 21 h e a aeronave foi substituída, gerando transtornos para os passageiros que aguardavam para embarcar.

A empresa argumentou ainda que prestou a assistência necessária aos passageiros, sendo que alguns desistiram da viagem e outros preferiram remarcar o voo (sem qualquer ônus). A empresa informa que cumpriu o que estabelece a Resolução nº 400 da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), fornecendo transporte, hotel e refeição em Goiânia e em São Paulo (onde foi feita a conexão para o Rio de Janeiro).

Ainda de acordo com o Termo de Constatação, as conexões internacionais foram endossadas pela Gol, as conexões originais foram mantidas e as conexões domésticas foram acomodadas no voo seguinte da mesma companhia, das 18h35. Segundo a companhia, os passageiros mais afetados foram os que iriam para o Aeroporto Santos Dumont.

Atraso de voo da Latam no Ano Novo gerou transtornos e perda de compromissos

No dia 31 de dezembro, último dia de 2019, passageiros de um voo que saiu de Goiânia com destino a São Paulo (SP) reclamaram que foram prejudicados por causa do atraso de cinco horas, o que fez com que muitos tivessem frustrados seus planos para o réveillon.

O DJ Fábio Dias, por exemplo, tocaria em uma festa de Ano Novo em Ribeirão Preto (SP) bem na hora da virada, mas o imprevisto fez com que ele passasse o réveillon dentro do carro a caminho do evento, onde só conseguiu chegar às 3h de quarta-feira, dia 1º.

Segundo o Procon Goiás, os passageiros que não tiverem sido atendidos pela empresa Latam nesta ou em qualquer outra situação podem acionar o órgão para registrar a reclamação pelo Procon Web (proconweb.ssp.go.gov.br) ou presencialmente nas agências do Vapt Vupt ou na sede do órgão na Rua 8, nº 242, Centro de Goiânia. O Disque-Denúncia do órgão é o 151.