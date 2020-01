Quatro filhotes caem em fossa e três são resgatados com vida, em Luziânia

O Corpo de Bombeiros Militar de Goiás (CBMGO) foi acionado na manhã deste sábado (4/1) para resgatar quatro filhotes de cachorro que caíram em um fossa, mas somente três foram resgatados com vida, em Luziânia.

De acordo com a equipe do CBMGO, a ocorrência de salvamento de animais domésticos foi solicitada pela dona dos animais, que sentiu falta da cadela e seus filhotes.

Quando chegaram no local, no Parque Estrela Dalva I, a mulher contou que após sentiu falta dos animais, avistou a cadela inquieta latindo em direção a uma fossa que fica no quintal da casa.

Quando se aproximou percebeu que os quatro filhotes estavam dentro da fossa. Os militares utilizaram técnicas de salvamento terrestre e uso de escada para retirar os animais.

Os filhotes caíram no local com aproximadamente 5 metros de profundidade e três deles foram resgatados com vida e sem sinais de ferimentos. Já o quatro filhote não resistiu a queda e morreu no local. Os animais foram deixados aos cuidados da proprietária.

Além dos quatro filhotes que caíram em fossa e três foram resgatados com vida, outro caiu em cisterna com cinco metros de profundidade, também em Luziânia

O Corpo de Bombeiros Militar de Goiás (CBMGO) foi acionado no domingo (8/12) para atender uma ocorrência de salvamento de animais, em Luziânia. Os bombeiros resgataram um cachorro que caiu em uma cisterna.

Conforme informações da equipe do CBMGO, o animal foi encontrado no local que tem cerca de cinco metros de profundidade e estava entupida com entulhos.

A corporação foi acionada pelo dono do cachorro, que sentiu falta e escutou o latido vindo de dentro do buraco. Quando verificou, avistou o animal e então procurou ajuda.

Com o uso de cabos, os bombeiros fizeram o resgate do animal, que, apesar do susto, não apresentava ferimentos. Após o salvamento, ele foi deixado aos cuidados do solicitante.