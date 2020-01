Represa de fazenda se rompe em Pontalina durante temporal; veja vídeo

Uma represa de uma fazenda se rompeu e alagou casas, ruas e estabelecimentos de Pontalina, na região Central de Goiás, durante um temporal. O incidente ocorreu na manhã deste sábado (4/1). No entanto, não há registro de feridos. Vídeos gravados por moradores da cidade mostram os estragos causados pela água.

Moradores relataram que chove forte na cidade desde a noite desta sexta-feira (3/1), o que pode ter contribuído para o rompimento da represa. Após o rompimento, a água invadiu quadras, ruas, casas e estabelecimentos comerciais de Pontalina. Até o momento não há informações sobre feridos após o rompimento da represa.

A Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad) vai apurar o que teria provocado o rompimento. De acordo com a pasta, fiscais já foram enviados à cidade para acompanhar os acontecimentos e tomar, juntamente com a Defesa Civil, as providências necessárias.

O Dia Online tenta contato com as autoridades par atualizar o caso.

Após represa de fazenda se romper durante temporal, Goiás continua sob alerta de chuva forte

Os primeiros dias do ano serão marcados por muita chuva em Goiás, segundo previsão. As nuvens carregadas pairam sobre o Centro-Oeste pelo menos até este domingo (5/1). De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), há risco de chuvas intensas nas regiões Central, Sul, Norte e Noroeste do estado.

Desde a sexta-feira (3/1), segundo previsão do ClimaTempo, “um grande sistema de baixa pressão atmosférica se intensifica entre o Sul do Brasil, o Paraguai, o Mato Grosso do Sul e São Paulo fazendo com que muitas áreas de instabilidade se espalhem sobre o Sudeste e o Centro-Oeste do Brasil.”

Esse sistema de baixa pressão atmosférica deve continuar por vários dias. Ainda conforme a previsão, até o domingo, “uma grande quantidade de nuvens carregadas se forma sobre o Sudeste e sobre o Centro-Oeste e todos os estados destas Regiões vão ter muitas pancadas de chuva.”