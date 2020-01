Rompimento de represa: 100 famílias de Pontalina ficam sem água e energia

Após o rompimento de represa, ocorrido neste sábado (4/1), ao menos 100 famílias de Pontalina estão sem fornecimento de energia elétrica. Por causa das chuvas forte, o sistema de captação de água foi inundado e os serviço também foi interrompido em parte da cidade.

Em nota, a Enel Distribuição Goiás informou que “o município está sendo impactado por fortes chuvas desde ontem (3) e que cerca de 100 clientes estão com fornecimento de energia interrompido.” O texto diz ainda que a empresa já encaminhou equipes extras de atendimento emergencial para prestar apoio a região. No entanto, devido a situação no local, os técnicos estão enfrentando dificuldades de deslocamento.

Além do serviço de energia, chuva forte e rompimento de represa afetam fornecimento de água em Pontalina

A Saneago também publicou uma nota oficial informando que o fornecimento de água na cidade foi interrompido devido as fortes chuvas. Além disso, o rompimento da represa também provocou “transtornos ao sistema de esgotamento sanitário.”

Leia na íntegra:

Fortes chuvas causaram inundação de cinco metros na área da captação da Saneago em Pontalina, deixando motores, quadro de comando e uma série de outros equipamentos submersos. Com isso, o sistema de abastecimento de água foi paralisado. Técnicos aguardam a diminuição do volume de água para, então, avaliar a condição de todos os equipamentos e executar os reparos necessários para a normalização do sistema. Além disso, nesta manhã, a represa de uma propriedade rural transbordou, provocando transtornos ao sistema de esgotamento sanitário. Estação elevatória final de esgoto e poços de visita foram danificados. Uma força tarefa está monitorando, atentamente, a situação dos sistemas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário. A Saneago solicita a compreensão dos clientes e, especialmente neste período que antecede a normalização do abastecimento, o consumo consciente das reservas domiciliares de água tratada.

Prefeitura de Pontalina alerta para risco de novo rompimento de represa; moradores foram orientados a deixarem suas casas

Após uma represa de uma fazenda se romper e alagar ruas e casas, a Prefeitura de Pontalina publicou um alerta ao moradores, no início da tarde deste sábado (4/1), para o risco de rompimento de outras represas em propriedades privadas da cidade. No texto, o Município pediu ainda para que moradores que residem próximos a essas áreas de risco deixem suas casas, para evitar a ocorrências de acidente.

“A Prefeitura de Pontalina informa aos moradores próximos do lago municipal, da parte baixa dos setores Bijuí e Alegretinho, moradores da região do Mateiro e Lava-pé, existe grande risco de rompimento das represas do lago Rodopiano e lago da propriedade do senhor Joel Braga. Nesse momento, é importante que evacuem os locais próximos a essas áreas para evitar acidentes”, alerta.