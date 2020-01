Caminhão com combustível provoca acidente e bate em carros e muro, em Itaberaí

Um caminhão tanque carregado de combustível provocou um acidente e bateu contra carros, muro e uma rede pluvial, na tarde deste sábado (4/1), em Itaberaí.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a guarnição foi acionada para atender uma ocorrência de colisão entre veículos e objeto fixo, na Avenida Goiás, na Vila Progresso.

Conforme informações, primeiramente um caminhão tanque, que estava transportando álcool e gasolina, bateu contra alguns veículos. Em seguida, chocou-se em um muro e uma rede pluvial da Saneago.

O motorista do caminhão recebeu atendimento no local e não precisou ser encaminhado para uma unidade de saúde. As equipes do CBMGO ainda fizeram a contenção do vazamento no caminhão e retiraram os cabos da bateria para evitar outros acidentes.

Os militares também permaneceram no local até que a empresa realizasse a baldeação do combustível.

Além do caminhão com combustível que provocou acidente e bateu em carros e muro, em Itaberaí, outro acidente deixou quatro feridos, em Itumbiara

Na terça-feira (10/12) aconteceu um acidente entre carro e caminhão, que deixou 4 pessoas feridas, em Itumbiara. Entre as vítimas estava um bebê de 2 meses.

O carro era ocupado por 5 pessoas. Dos ocupantes, 4 pessoas tiverem ferimentos leves e estavam todas conscientes durante o atendimento.

Segundo a corporação, no local as equipes do Corpo de Bombeiros verificaram que havia 5 ocupantes no veículo de passeio. O condutor , consciente, com ferimento em membro inferior; um bebê de apenas 2 meses, consciente, com pequenas escoriações.

Ainda segundo o CBM, além destes, estavam no carro a mãe do bebê, consciente, com escoriações nas costas e cabeça; uma quarta vitima, consciente, com escoriações; e o quinto passageiro, que também estavam consciente e não sofreu ferimentos.

Conforme informações dos bombeiros militares, após atendimento pré-hospitalar a corporação transportou os 4 feridos para um hospital de Itumbiara.

Já o motorista do caminhão, que também estava consciente com ferimento no punho esquerdo, foi transportado posteriormente pelo Samu.