Carro cai em ladeira, bate em árvore e duas pessoas ficam feridas, em Goiânia

O Corpo de Bombeiros Militar de Goiás (CBMGO) foi acionado, na madrugada deste domingo (5/1), para atender uma ocorrência de colisão, na GO-080. Um carro caiu em uma ladeira, bateu em árvore e duas pessoas ficaram feridas, em Goiânia.

Conforme informações, o acidente aconteceu na zona rural, cerca 5 km após a barreira, quando o veículo, um Fiat Uno, seguia sentido Nerópolis para Goiânia.

Segundo vestígios, o motorista do veículo não conseguiu realizar uma curva, momento que caiu em uma ladeira e colidiu contra a árvore.

No acidente, duas pessoas ficaram feridas e presas às ferragens. Uma é do sexo masculino, de aproximadamente 55 anos, estava com abdominais e torácicas, além de suspeita de hemorragia interna.

A outra vítima, também do sexo masculino, de aproximadamente 45 anos, ficou com as pernas presas às ferragens, apresentando um corte profundo e extenso na cabeça e uma possível fratura em membro inferior. Ele estava consciente.

Os militares utilizaram técnicas de salvamento terrestre e uso de equipamento de desencarcerador para realizar o salvamento das vítimas, que foram encaminhadas para o Hospital de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol).

Além do acidente onde o carro caiu em ladeira, bateu em árvore e duas pessoas ficaram feridas, outro motorista ficou em estado grave após bater em árvore, em Goiânia

Um motorista ficou gravemente ferido depois de perder o controle da direção, invadir canteiro central e bater em cheio contra uma árvore. O acidente ocorreu por volta das 5h de terça-feira (27/8), na Avenida Antônio Fidelis, no Parque Amazônia, em Goiânia. A via está interditada.

Fabrício Araújo Deiro, de 23 anos, conduzia o veículo Hyundai i30, de cor preta, e trafegava pela Avenida Antônio Fidelis sentido Leste/Oeste. Ao passar pela rotatória no cruzamento com a Avenida José Leandro da Cruz, o condutor perdeu o controle da direção do veículo, subiu no canteiro central da via e bateu de frente a uma árvore.

Com o impacto, Fabrício sofreu lesões corporais, foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e levado para o Hospital de Urgências de Goiás (HUGO), em estado grave. Por conta disso, de acordo com informações da Delegacia Especializada em Investigação de Crimes de Trânsito de Goiânia (DICT), não foi possível realizar o teste de bafômetro.