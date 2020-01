Ciclista fica em estado gravíssimo em acidente com motocicleta, em Goiânia

Um ciclista está em estado gravíssimo após se envolver em um acidente com uma motocicleta, no Jardim Colorado, em Goiânia. A batida aconteceu no fim da noite deste sábado (4/1), por volta de 22h.

Conforme informações da Delegacia Especializada Em Investigação De Crimes De Trânsito (Dict), uma motocicleta, cor vermelha, trafegava pela Avenida do Contorno, sentido Centro/Bairro, quando chocou-se frontalmente com uma bicicleta.

No momento do acidente, o ciclista cruzava a Avenida do Contorno, sentido canteiro central/ calçada, para o outro lado da pista.

As duas vítimas envolvidas no acidente, o ciclista e o motociclista, sofreram lesões corporais, foram socorridas e encaminhadas para o Hospital de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol), onde o ciclista encontra-se em estado gravíssimo, com risco de morte.

Além do ciclista que está em estado gravíssimo após se envolver em acidente com motocicleta, outro também ficou no mesmo estado em acidente em frente a hospital, em Goiânia

Um acidente de trânsito registrado no domingo (27/10) em frente a um hospital de Goiânia, no Setor Universitário, fez com que um ciclista de 36 anos fosse internado em estado gravíssimo. O homem foi atropelado por uma mulher que conduzia uma caminhonete pela via.

Conforme informações da Delegacia de Crimes de Trânsito (Dict), Alessandra Alves Conti Santos, de 45 anos, conduzia a caminhonete Toyota Hilux, cor branca, trafegando pela Avenida Universitária, sentido Praça Universitária, quando a vítima, o ciclista Rubens Francisco de Jesus, 36, atravessou repentinamente a avenida, momento em que ocorreu o atropelamento.

O acidente o ocorreu em frente ao Hospital Araújo Jorge, maior unidade operacional da Associação de Combate ao Câncer em Goiás (ACCG).

Ainda segundo a Dict, com o impacto a vítima sofreu lesões corporais e foi encaminhada ao Hospital de Urgências de Goiânia (Hugo) pelo Corpo de Bombeiros. Alessandra, que conduzia a caminhonete, permaneceu no local do acidente e foi submetida ao teste do bafômetro, cujo resultado foi negativo.

A equipe de plantão da Dict dirigiu-se até o Hugo e constatou que Rubens Francisco de Jesus encontra-se entubado em estado gravíssimo.