Criança passa 3 dias trancada em barracão sem água e comida em Goiânia; pai foi preso

Na tarde deste sábado (4/1) uma criança de 11 anos foi resgatada após ficar 3 dias trancada em barracão sem água e comida, no Residencial Eli Forte em Goiânia.

O pai do menino, que trabalha próximo ao barracão onde a criança foi encontrada, foi preso na manhã deste domingo (5/1) por cárcere privado e abandono de incapaz.

De acordo com informações de um veículo local, na ocasião do resgate a criança estava sozinha sem água e comida. O menino foi encontrado em uma casa considerada insalubre pela conselheira tutelar Priscila Gonçalves Aquino, responsável pelo atendimento.

Criança que ficou 3 dias trancada em barração sem água e comida chegou a ser alimentada por vizinhos que entregaram comida pela janela do local

De acordo com informações fornecidas pelo Conselho Tutelar de Goiânia a um veículo local, a criança após ser resgatada ficou sob a guarda de um parente do pai, em Goiânia. O menino relatou à conselheira que ficava até três dias sozinho dentro de casa sem água e comida.

Ainda segundo o relato, nesses dias em que ficava sozinho o pai dormia fora, com mais frequência aos finais de semana. Nessas ocasiões os vizinhos alimentavam a criança pela janela.

A Polícia Militar do Estado de Goiás (PMGO), que efetuou a prisão do homem, não divulgou o nome do pai, mas informou que ele foi preso enquanto trabalhava em um lava a jato próximo à residência onde a criança ficava.

À corporação o homem afirmou que trancava o filho por segurança e por não ter parentes, em Goiânia. De acordo com a conselheira tutelar, pai e filho são retirantes do Tocantins, onde a mãe da vítima mora.