Dupla é presa com porções de drogas e mudas de maconha, em Aparecida

A Polícia Militar do Estado de Goiás (PMGO) prendeu dois homem com porções de drogas e mudas de maconha em Aparecida de Goiânia, região metropolitana de Goiânia.

A dupla foi flagrada em frente a uma casa no Setor Colina Azul com uma sacola com as porções de drogas. Eles foram encaminhados a Central de Flagrantes de Aparecida de Goiânia.

De acordo com informações da Polícia Militar do Estado de Goiás (PMGO), a prisão aconteceu na manhã deste sábado (4/1) quando uma equipe do Tático foi informada, via disque denúncia, de que no Setor Colina Azul, em Aparecida de Goiânia estaria acontecendo tráfico de drogas.

Diante da denúncia, a corporação intensificou o patrulhamento pela região do Setor Colina Azul, tendo êxito e abordar dois indivíduos em frente a uma casa.

Os dois portavam uma sacola contendo quatro tabletes de uma substância vegetal análoga à maconha; uma planta semelhante à maconha e uma balança de precisão.

Diante disso os indivíduos e a droga foram levados para a Central de Flagrantes de Aparecida de Goiânia.

Além de prisão de dupla com porções de drogas e mudas de maconha, PM encontrou plantação de maconha em Goiânia

Em dezembro do ano passado, a Polícia Militar do Estado de Goiás (PMGO) encontrou uma plantação de maconha no Setor Jardim Real, em Goiânia.

No local, os policiais militares encontraram dezenas de pés de maconha. Também foram encontradas iluminação improvisada, climatizador e insumos para o plantio da droga.

De acordo com informações da Polícia Militar do Estado de Goiás (PMGO), por meio de uma denúncia as equipes de Giro Comando e Giro Bravo encontraram uma plantação de maconha que funcionava dentro de uma residência no Setor Jardim Real, em Goiânia.

Ainda segundo a Polícia Militar, as equipes foram até o local para averiguação e no momento em que entraram na residência um indivíduo pulou o muro dos fundos e fugiu pela mata.