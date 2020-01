Feira Hippie fica alagada após fortes chuvas; Seinfra atua na região

Após fortes chuvas neste primeiro sábado do ano (4/1), em Goiânia, a Feira Hippie ficou alagada o que deixou os feirantes bastantes preocupados.

Por meio de uma nota oficial, a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Seinfra) informou que uma equipe está na região desde o início da manhã deste domingo (5/1) tomando as medidas necessárias para solucionar os problemas.

O estado de Goiás está e, alerta sobre chuvas intensas desde o dia 29 de dezembro, segundo informações do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O aviso está previsto para finalizar nesta segunda-feira (6/1).

Apesar do aviso durar um pouco mais de 7 dias, somente neste fim de semana em algumas cidades de Goiás choveu praticamente o dia todo, principalmente em Goiânia e região metropolitana.

De acordo com informações de um veículo local, no Setor Pedro Ludovico, a lona de proteção de uma piscina foi parar em fios elétricos de um poste, fazendo com que os técnicos da Enel retirassem a lona do local.

Na Feira Hippie as fortes chuvas durante este sábado (6/1) deixaram os feirantes preocupados com suas mercadorias, pois a região ficou totalmente alagada.

Seinfra emite nota sobre alagamento na Feira Hippie após fortes chuvas em Goiânia

Após fortes chuvas deixarem a Feira Hippie alagada, a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Seinfra) informou que a rede de drenagem que a Prefeitura de Goiânia, por meio da secretaria, está construindo na Av. Goiás é justamente para acabar com os alagamentos na região central de Goiânia, o que abrange a Feira Hippie.

A rede tem 2,6 km e vai da Praça Cívica até a Rua 4, no Setor Norte Ferroviário, onde fará o lançamento no Córrego Capim Puba. A Seinfra faz operação boca de lobo periodicamente na região da Praça do Trabalhador, onde funciona a Feira Hippie.

Do local são retiradas toneladas de lixo sólido, como plásticos, papel, garrafas pet, garrafas de vidro e marmitas que a própria população joga nos dispositivos ou em locais impróprios.

Ainda segundo a Seinfra, os feirantes também não costumam cuidar do lixo que produzem nos dias de feira. Além disso, a população precisa se conscientizar da responsabilidade que tem na manutenção da cidade.

Na nota, a Seinfra também informa que equipes da secretaria já estão no local desde o início da manhã deste domingo (5/1) tomando as medidas necessárias para solucionar os problemas.

Confira a nota na íntegra:

Sobre o alagamento na Feira Hippie, a Seinfra informa: 1. A rede de drenagem que a Prefeitura está construindo na Av. Goiás é justamente para acabar com os alagamentos na região central da cidade. A rede tem 2,6 km e vai da Praça Cívica até a Rua 4, no Setor Norte Ferroviário, onde fará o lançamento no Córrego Capim Puba. A Seinfra faz operação boca de lobo periodicamente na região da Praça do Trabalhador, onde funciona a feira hippie, retirando toneladas de lixo sólido, como plásticos, papel, garrafas pet, garrafas de vidro e marmitas que a própria população joga nos dispositivos ou em locais impróprios que acabam sendo levados para dentro da rede, causando entupimentos e, consequentemente, os alagamentos. Os feirantes também não costumam cuidar do lixo que produzem nos dias de feira. A população precisa se conscientizar da responsabilidade que tem na manutenção da cidade.

2. Nas negociações para a mudança das feiras durante o período de obras para a revitalização da praça foi oferecido outro espaço mais confortável, mas os feirantes preferiram continuar no local improvisado perto de onde estavam acostumados, a Prefeitura aceitou e tem atendido todas as reivindicações para amenizar os problemas e garantir mais segurança e tranquilidade para os trabalhadores. Entretanto, como afirmado antes, é preciso a colaboração de todos para que as bocas de lobo e as galerias permaneçam limpas para receber e conduzir a quantidade excessiva de água em dias de chuvas fortes.

3. Equipes da Seinfra já estão no local desde o início da manhã tomando as medidas necessárias para solucionar os problemas.