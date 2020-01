Ao sair de plantão, PM salva vítimas de capotamento em Nerópolis 

Na manhã desta segunda-feira (6/1), um policial da Polícia Militar do Estado de Goiás (PMGO) após 24 horas de plantão salvou vítimas de capotamento que aconteceu na GO-080, em Nerópolis.

Segundo a corporação, o soldado Bruner presenciou uma caminhonete S-10, de cor bege, perder o controle, sair da pista e capotar.

De acordo com informações da Polícia Militar do Estado de Goiás (PMGO), o soldado tinha acabado de sair de um plantão de 24 horas, na cidade de Petrolina de Goiás.

Ao se deslocar para sua residência pela GO-080 no trecho de Petrolina a Nerópolis, na altura do km 059, o soldado presenciou um capotamento envolvendo uma caminhonete S-10, que saiu da pista e capotou.

Ainda segundo a Polícia Militar de Goiás, no momento do acidente chovia bastante, tanto a pista quanto o canteiro central estavam alagados. Bruner com a ajuda de populares providenciou a sinalização do acidente para alertar os outros condutores, pois um dos veículos ficou atravessado na pista.

De acordo com informações da Polícia Militar do Estado de Goiás (PMGO), a caminhonete tombou lateralmente dentro do curso d’água. Com isso, começou a entrar água no veículo, sendo que o motorista estava preso ao cinto.

Além disso, a passageira estava aparentemente desacordada e suas pernas estavam presas, pois as portas não se abriam.

Diante da situação, o soldado Bruner deu vários socos e chutes no para-brisa para poder resgatar as vítimas, até se lembrar da chave de rodas e usá-la na ação.

O policial militar então conseguiu quebrar o para-brisa e retirar os ocupantes, antes que a água tomasse todo o veículo. Depois de prestar os primeiros socorros um veículo parou e se prontificou em levar a senhora, que estava atordoada, até o hospital.

O soldado Bruner deu auxílio ao condutor, que tinha várias escoriações pelo corpo.