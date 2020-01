Após 3 dias, bombeiros encontram corpo de jovem que sumiu na Usina de Corumbá 3

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (CBM-GO) após 3 dias de buscas encontrou o corpo de um jovem que sumiu na Usina de Corumbá 3, em Luziânia, a 209 quilômetros de Goiânia.

Segundo a corporação, João Marcelo Lima, de 21 anos, era morador do Recanto das Emas e foi encontrado no final da tarde deste domingo (5/1). Ele estava desaparecido desde a última quinta-feira (2/1).

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (CBM-GO), o afogamento aconteceu na represa da Usina Hidrelétrica de Corumbá 3, em Luziânia, após a canoa de João Marcelo virar.

Segundo os bombeiros que atuaram na operação, após três dias de buscas o corpo do jovem que sumiu na Usina de Corumbá 3, foi encontrado por um grupo de pessoas que passavam pela região.

O jovem de 21 anos havia se afogado na última quinta-feira (2/1). As chuvas e a extensão da Usina de Corumbá 3 dificultaram o trabalho dos bombeiros e mergulhadores que atuaram no resgate.

Jovem que sumiu na Usina de Corumbá 3 se afogou após sua canoa virar

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (CBM-GO), João Marcelo Lima, de 21 anos, sumiu na Usina de Corumbá 3 após a canoa em que ele estava, na companhia de um amigo, virar.

O homem que estava na mesma canoa que João Marcelo, conseguiu nadar até a margem da usina e sobreviveu.

Segundo informações da corporação de Goiás, mergulhadores da Guarnição de Resgate Náutico do 5º Batalhão de Bombeiros Militar de Uberlândia (MG) iniciaram as buscas pelo jovem ainda na quinta-feira (2/1).

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (CBM-GO) reforçou os trabalhos dos mergulhadores na última sexta-feira (3/1).

Ainda de acordo com a corporação, a profundidade do lago da Usina Hidrelétrica de Corumbá 3, em Luziânia, varia de 9 metros a 15 metros.