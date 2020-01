Cais Chácara do Governador, em Goiânia, será reformado e convertido em UPA

Será assinada na próxima terça-feira (7/1), pelo prefeito de Goiânia Iris Rezende (MDB) e a Secretária de Saúde de Goiânia, Fátima Mrué, uma ordem de serviço para a reforma e ampliação do Cais Chácara do Governador, localizado na Rua Df-02, Chácara do Governador, na capital. O objetivo é transformar o cais em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

Conforme informações adiantadas pela Prefeitura, a cerimônia de assinatura será realizada no local da obra, às 9h de amanhã. Com a obra, o número de consultórios será ampliado de três para cinco e o de leitos na sala de reanimação passará de um para três. A Unidade também ganhará uma enfermaria pediátrica, salas de isolamento e gesso.

Segundo a prefeitura, o cais deve virar uma UPA Porte 2, cuja principal característica é o atendimento de casos de baixa e média complexidade. Para a realização da obra, prevista para ser concluída em 120 dias, os serviços oferecidos no local e os 256 servidores foram transferidos para outras unidades de saúde como Cais Vila Nova, UPA Novo Mundo e o Cais Amendoeiras.

Inaugurado em 2004, Cais Chácara do Governador agorá passará a ser UPA Porte 2

O Cais Chácara do Governador já passou por reformas, mas pela primeira vez será amplamente reformado. A unidade foi inaugurada em Goiânia em dezembro de 2004, e em 2005, por determinação do prefeito Iris Rezende, começou a funcionar 24 horas. Até às obras, o Cais realizava uma média de 200 atendimentos de emergência por dia e 100 na parte de ambulatório nas especialidades médicas de ginecologia, urologia, dermatologia e alergia.

O Cais Chácara do Governador será transformado em UPA de Porte 2, que tem como característica a capacidade para atendimentos de baixa e média complexidade, semelhante a UPA Novo Mundo entregue em setembro deste ano. As outras duas UPAs existentes em Goiânia, a Itaipu e a Noroeste, são de Porte 3 com estrutura para atendimentos de média e alta complexidade.