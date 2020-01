Capotamento de carro deixa três vítimas na BR-153, em Uruana

O Corpo de Bombeiros Militar de Goiás (CBMGO) foi acionado, neste domingo (5/1), para atender uma ocorrência de acidente de trânsito com três vítimas, na BR-153, em Uruana.

Conforme informações do CBMGO, um capotamento aconteceu após a entrada da cidade, sentindo Jaraguá-GO.

Segundo vestidos no local, o veículo, cor branca, teria saído da pista, capotado e parou no mato ao lado do acostamento.

Quando chegaram ao local, os militares encontraram três vítimas, que estavam conscientes e sem lesões graves.

Os militares que atenderam a ocorrência são da cidade de Ceres. Eles realizavam os procedimentos de primeiros socorros, imobilizaram as vítimas e encaminharam para o Hospital Ortopédico da cidade.

Não há informações sobre o que teria causado o acidente. Nas fotos disponibilizadas pela equipe do CBMGO é possível ver como o carro ficou danificado.

Além do capotamento de carro que deixou trêsv na BR-153, em Uruana, outros três jovens ficaram feridos, em Ipameri

Um acidente ocorrido na madrugada do domingo (29/12) na GO-213 no município de Ipameri, a 220 quilômetros de Goiânia, deixou três jovens feridos. Segundo informações preliminares, o motorista teria perdido o controle da direção do veículo, o que ocasionou o capotamento.

De acordo com informações adiantadas por um veículo local, o acidente ocorreu por volta das 5h40 na rodovia GO-213, no Km 110, trecho entre as cidades de Campo Alegre de Goiás e Ipameri.

O veículo trafegava pela rodovia mencionada quando o motorista, de 22 anos, por motivo ainda desconhecido acabou perdendo o controle da direção do carro, saiu da pista e capotou. Logo em seguida, o veículo chocou contra uma árvore. Além do motorista estava uma jovem de 18 anos e um rapaz de 20 anos.

O veículo foi guinchado e levado para o pátio da base de fiscalização da Polícia Rodoviaria Estadual (PRE). Foi constatado que o carro não estava com o licenciamento em dia, e conforme apurado, o motorista não possui Carteira Nacional de Habilitação (CNH). O acidente foi registrado pela PRE de Ipameri.

As vítimas foram encaminhadas por equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) ao Pronto Atendimento do Hospital Municipal de Ipameri.