Com rompimento de represa em Pontalina, GOs 215 e 040 ficam interditadas

Devido ao rompimento de uma represa em Pontalina, na região Central de Goiás, duas rodovias que dão acesso à cidade foram interditadas nesta segunda-feira (6/1). A GO-215 ficará fechada por 14 dias e a GO-040 ficará interditada pelo período de 40 dias. Segundo a Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (Goinfra), foram feitas vistorias no locais, que constataram que as estruturas das pontes foram comprometidas.

Leia o texto oficial na íntegra:

A propósito das condições das pontes localizadas nas GO-040 e GO-215, atingidas pelo rompimento de barragem situada na fazenda São Lourenço das Guarirobas, na zona rural do município de Pontalina, a Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (Goinfra) informa que foi realizada avaliação técnica na manhã desta segunda-feira (6) nos locais, tendo sido constatada o comprometimento das estruturas das pontes. Houve movimentação do aterro de forma muito intensa, o que abalou sobremaneira o encabeçamento das pontes e, consequentemente, da capacidade de absorção de peso nas respectivas estruturas. De acordo com avaliação preliminar, a rodovia GO-215 deve ficar interditada pelo período de 14 dias, enquanto, a GO-040 seguirá fechada por 40 dias. Os prazos são necessários para que se possa realizar as obras de recuperação das pontes.

Força-tarefa faz ações de vistoria em barragens na região de Pontalina

Formada por equipes de vários órgãos, uma força-tarefa constituída pelo governado estadual, com o propósito de suavizar danos causados pelo rompimento no último sábado (4/1) de uma represa situada na fazenda São Lourenço das Guarirobas, na zona rural do município de Pontalina, executa trabalhos preventivos no local do acidente. O abastecimento de água também já foi retomado em Pontalina. Os técnicos da força-tarefa vistoriaram, até o momento, três barragens da região.

Integram a força-tarefa equipes da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad), profissionais da Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (Goinfra), Companhia Saneamento de Goiás S/A (Saneago), equipes do Corpo de Bombeiros, Comando de Policiamento Ambiental da Polícia Militar, Comando de Policiamento Rodoviário da PM e Defesa Civil. Eles estão no local desde que ocorreu o acidente na manhã de sábado (04/01).

Represa se rompe em Pontalina

Uma represa de uma fazenda se rompeu em Pontalina, na região Central de Goiás, durante um temporal. O incidente ocorreu na manhã de sábado (4/1). No entanto, não há registro de feridos. Moradores relataram que chove forte na cidade desde a noite desta sexta-feira (3/1), o que pode ter contribuído para o rompimento da represa.

Após o rompimento, a Prefeitura de Pontalina publicou um alerta ao moradores, para o risco de rompimento de outras represas em propriedades privadas da cidade. No texto, o Município pediu ainda para que moradores que residem próximos a essas áreas de risco deixassem suas casas, para evitar a ocorrências de acidente.