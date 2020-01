Detento do semiaberto é assassinado com vários tiros, em Goiânia

Um homicídio foi registrado na tarde desta segunda-feira (6/1), onde detento do regime semiaberto foi assassinado com vários tiros, na Vila Mauá, em Goiânia.

Conforme informações preliminares, o jovem, identificado como Vinicius Gonzaga Nunes, estava na Rua Hemógenes Marques quando criminosos chegaram em um carro e efetuaram os disparos.

Os suspeitos deram cerca de 20 tiros em Vinícus, que não resistiu e morreu ainda no local. Ele utilizava tornozeleira eletrônica, pois cumpria pena em regime semiaberto.

Após cometer o homicídio, os suspeitos fugiram e ainda não foram identificados. Os Policiais da Delegacia de Homicídios foram acionados para apurar mais informações do caso, além de investigar a autoria e motivação do crime.

Além do detento do semiaberto assassinado com vários tiros, em Goiânia, outro levou vários disparos na cabeça, em Anápolis

A Polícia Civil do Estado de Goiás (PCGO) prendeu no dia 23 de outubro uma dupla acusada de matar jovem com vários tiros na cabeça, em Anápolis.

Segundo a corporação, o crime aconteceu no último dia 30 de setembro deste ano, no Setor Parque Calixtópolis, em Anápolis.

De acordo com informações da Polícia Civil, a corporação, por meio do Grupo de Investigação de Homicídios de Anápolis, deu cumprimento a mandados de prisão temporária em desfavor de Jefferson A. Godoi, de 24 anos e de Gustavo L. Faria, de 20 anos.

Os dois são apontados como autores do homicídio qualificado contra Daniel Santana Ribeiro, 21 anos, que aconteceu no último dia 30 de setembro deste ano no setor Parque Calixtópolis.

Em outro caso, um adolescente também foi executado a tiros, em Anápolis

Um adolescente de 14 anos foi executado a tiros na porta de casa, no domingo (13/10). O crime ocorreu no Bairro Jardim Alvorada, em Anápolis, a 59 quilômetros de Goiânia. Informações preliminares apontam que o menor teria sido morto no lugar do pai, após não saber dizer onde ele estava.

De acordo com as primeiras informações, dois homens chegaram na residência do adolescente e procuraram pelo pai dele. Como não soube dizer onde o pai estava, o menino, identificado como Bruno Otávio Mendes de Oliveira, foi baleado, sem chance de defesa, no portão de casa. O crime ocorreu por volta das 20h30.