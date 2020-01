A partir desta terça-feira (7/1), devido obras do BRT 18 linhas do transporte coletivo sofrem alterações de rota, em Goiânia.

Esta nova etapa de obras do BRT será realizada no trecho entre a loja Leroy Merlin e a Câmara Municipal de Goiânia, no Setor Norte Ferroviário.

De acordo com informações da Rede metropolitana de transporte coletivo de Goiânia (Rmtc), a partir desta terça-feira (7/1) devido as obras do BRT as linhas que passam pela região da Rodoviária sofrerão alterações.

Ao todo, 18 linhas terão seus itinerários afetados pelas obras. As mudanças devem permanecer durante 20 dias, que é o prazo estabelecido para as obras.

Segundo a Rmtc, as linhas que passam pela Rua 68 desviarão pela Avenida Goiás e Rua 61, subindo em seguida pela Rua 74.

Já as linhas que descem a Avenida Goiás desviarão pelas avenidas Goiás, Paranaíba e Tocantins. As linhas 042, 168, 170 e 180 desviarão pelas avenidas Goiás, Independência, Oeste e Marechal Rondon.

Confira quais são as linhas que sofreram alterações devido obras da BRT

De acordo com informações da Rede metropolitana de transporte coletivo de Goiânia (Rmtc), em relação as linhas 002, 003, 007, 029, 169 e 187, estas linhas deixam de atender a Rua 74 e os pontos 502 e 503.

Conforme o novo trajeto, as linhas agora retornam para a Avenida Goiás após circular a Praça do Trabalhador. Na Avenida Goiás, sentido Praça Cívica, o itinerário ganha três novos pontos, sendo eles 173, 931 e 1246.

Em seguida, o desvio alcança a Avenida Paranaíba, onde as linhas retomam seus trajetos normais.

Ainda segundo a Rede metropolitana de transporte coletivo de Goiânia (Rmtc), as linhas 008, 017, 035, 193, 225, 277, 405 e 611 desviam do trecho em obras pela Avenida Goiás.

Além disso, o ponto 502, na Rua 74, fica desatendido, e o ponto 173, na Avenida Goiás, é incorporado ao itinerário. Em seguida, as linhas adentram a Rua 61 e seguem pela Rua 74 até alcançarem a Avenida Paranaíba e dar prosseguimento normal ao trajeto.

As linhas 042, 168, 170 e 180, que utilizam a Avenida Marechal Rondon como acesso ao Setor Central, deixam de trafegar por parte das avenidas Oeste, Goiás e Leste-Oeste.

Devido essa mudança, os pontos 1346, 1366 e 1468 deixam de ser atendidos. O desvio será pela continuação da Avenida Goiás até chegar à Independência e Avenida Oeste, com o ponto 2885 sendo incorporado ao itinerário.

Tabelas

a Rede metropolitana de transporte coletivo de Goiânia (Rmtc), as tabelas de frequência horária e os mapas atualizados com os trajetos detalhados destas linhas, incluindo todos os pontos de embarque e desembarque que fazem parte dos itinerários podem ser acessadas pelos usuários.

Estas já estão disponíveis para consulta no site, na aba “Visualize sua linha”, localizada no lado direito do menu.

Os horários em tempo real desta linha estão disponíveis no aplicativo SiMRmtc, que pode ser baixado gratuitamente em celulares Android ou iOS.

Denominações das linhas

008 – T. Veiga Jd. / Alvorada / Rodoviária;

017 – T. Cruzeiro / Centro / Rodoviária, 035 – T. Garavelo / Rodoviária – Eixo T – 63

193 – PC Trindade / Rodoviária / Via Flamboyant;

225 – Vale dos Sonhos / Res. Guanabara / Rodoviária / Centro;

277 – T. Cruzeiro / Pq. Amazônia / Rodoviária;

405 – Aruanã / T. Bíblia / Centro e 611 – Bro. Floresta / Centro

linhas 002 – Pq. Atheneu / Centro / Rodoviária, 003 – T. Maranata / Av. Itália / Rodoviária;

007 – T. Vl. Brasília / Centro / Rodoviária, 029 – T. Bandeiras / Av. dos Alpes / Rodoviária;

169 – Morada Nova / Centro / Rodoviária e 187 – T. Pq. Oeste / Rodoviária – Via Detran

042 – T. Pe. Pelágio / Finsocial / Centro;

168 – T. Rec. do Bosque / Campinas / Centro;

170 – T. Rec. do Bosque / Centro / Pç. Cívica e 180 – T. Rec. do Bosque / Rodoviária / St. Universitário