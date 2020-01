Força-tarefa faz ações de vistoria em barragens na região de Pontalina

Formada por equipes de vários órgãos, uma força-tarefa constituída pelo governado estadual, com o propósito de suavizar danos causados pelo rompimento no último sábado (4/1) de uma barragem situada na fazenda São Lourenço das Guarirobas, na zona rural do município de Pontalina, executa trabalhos preventivos no local do acidente. O abastecimento de água também já foi retomado em Pontalina. Os técnicos da força-tarefa vistoriaram, até o momento, três barragens da região.

Integram a força-tarefa equipes da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad), profissionais da Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (Goinfra), Companhia Saneamento de Goiás S/A (Saneago), equipes do Corpo de Bombeiros, Comando de Policiamento Ambiental da Polícia Militar, Comando de Policiamento Rodoviário da PM e Defesa Civil. Eles estão no local desde que ocorreu o acidente na manhã de sábado (04/01).

Na manhã do último domingo (5/1), técnicos da Semad comandaram um sobrevoo panorâmico na região para identificar possíveis danos causados pelas enchentes. Choveu moderadamente pela manhã na região. Entre o período das 12h de sábado até as 7h de ontem (5/1) as chuvas atingiram mais de 6,2mm.

Em seguida, os técnicos vistoriaram três barragens a montante (antes deste ponto referencial onde aconteceu o rompimento). Em uma delas foi observado que as águas ainda passam por cima do barramento. O proprietário rural foi devidamente orientado sobre procedimentos a serem adotados. Em outra propriedade, os profissionais observaram que a água continua passando pelo talude. Por isso, o local continua sendo monitorado.

Abastecimento de água na região de Pontalina já foi retomado

Segundo informações do governo do Estado, o abastecimento de água também já foi retomado em Pontalina. Por volta das 11h40 de domingo, a Saneago anunciou o início da normalização que ocorre gradualmente. Conforme a companhia, a recuperação total do sistema com fornecimento de água a todas as regiões da cidade, incluindo os bairros mais distantes da Estação de Tratamento de Água e os da parte alta, estava prevista para ocorrer ainda na noite do último domingo.

A Saneago explicou que, imediatamente após a regularização do nível da água na área da captação, no final da tarde de sábado, foram iniciados os trabalhos de avaliação de todos os equipamentos e de limpeza da estrutura. Os motores passaram a noite em uma estufa, garantindo a secagem adequada.

Mais de 20 técnicos da Saneago estiveram mobilizados desde o início da situação. A força-tarefa, formada por diversas áreas, segue trabalhando para a recuperação total do sistema de abastecimento com máxima agilidade.

A GO-215 segue aberta ao tráfego, enquanto a GO-040 continua interditada até que seja feita avaliação mais detalhada, atividade que está programada para a manhã desta segunda-feira (6/1).