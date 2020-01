Homem inicia incêndio e tranca mulher para morrer, em Aparecida de Goiânia 

Um homem foi preso depois de iniciar um incêndio em um estabelecimento comercial usado como uma casa e trancar a mulher, atual companheira, para morrer no local. O crime ocorreu na noite deste domingo (5/1), no Setor Garavelo, em Aparecida de Goiânia. A mulher foi salva por policiais militares que faziam patrulhamento pela avenida onde a casa está localizada.

De acordo com informações da corporação, os PMs patrulhavam pela Avenida Igualdade, no Setor Garavelo, quando se depararam com um tumulto em frente a uma casa. A residência estava em chamas e dentro dela havia um casal, no qual o homem queria matar a companheira queimada.

Homem preso após iniciar incêndio e trancar mulher, em Aparecida de Goiânia, diz que queria morrer com ela

O estabelecimento estava trancado, mas com ajuda de populares os PMs arrombaram a porta de aço e entraram. No local, foi constatado que a vítima estava nas mãos do agressor, sendo que ele a segurava pelo pescoço, com um golpe chamado “gravata”. Descontrolado, o homem afirmou aos PMs que a intenção era morrer queimado junto com a mulher.

O suspeito foi imobilizado e preso e a mulher foi resgatada pelos policiais. A equipe ainda controlou o incêndio, que foi iniciado próximo a um botijão de gás, até a chegada do Corpo de Bombeiros.

Aos PMs, o homem não relatou porque teria tentado matar a mulher. Ainda não se sabe a quanto tempo o casal de relacionava e se alguma discussão teria ocorrido antes do incêndio. Ambos foram encaminhados ao 4º Delegacia Distrital de Polícia Civil. O caso será investigado.

Após fim de relação, homem provoca incêndio em loja da ex

No último dia 16, um homem ateou fogo na loja da ex-namorada, por não aceitar o fim do relacionamento. O caso ocorreu em Caldas Novas, na Região Sul de Goiás. O estabelecimento de roupas de cama, mesa e banho ficou completamente destruído. O prejuízo chega aos R$ 50 mil em produtos. Ele é procurado pela polícia.

Testemunhas relataram que viram o homem chegando ao local com um litro de álcool e em seguida ateando fogo na loja. A ex-namorada do suspeito contou à polícia que no momento do ocorrido havia uma funcionária no estabelecimento, mas conseguiu sair antes de o comércio ser tomado pelas chamas.

Em depoimento, a mulher contou que terminou o relacionamento, que durou quatro anos, há cinco dias. Ela relatou ainda que o homem havia a procurado mais cedo, antes de incendiar a loja, e tentou agredi-la. Além disso, ele ainda a ameaçou dizendo voltaria e a pegaria. Como prometido, durante a tarde o homem voltou ao estabelecimento e ateou fogo. Apesar das proporções, não houve vítimas.