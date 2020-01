Homem mantém ex em cárcere privado após crise de ciúmes, em Goiânia

Uma equipe da Polícia Militar foi chamada na noite do último domingo (5/1) para atuar numa ocorrência em que um homem estaria mantendo uma jovem de 18 anos, sua ex-namorada, em cárcere privado, no Setor Santa Genoveva, em Goiânia. A moça, após ir à casa do ex buscar pertences pessoais que ainda se encontravam no local, acabou sendo impedida de sair de lá.

Conforme informações da Polícia Militar, a vítima teria ido ao local para buscar o restante das coisas na residência, uma vez que teria terminado o relacionamento com o indivíduo. Entretanto, ao ver a ex saindo de um carro, que na verdade era do motorista de aplicativo que a havia levado, o homem pensou se tratar de seu atual e novo namorado. O sujeito teve uma crise de ciúmes e bloqueou a saída da jovem, mantendo-a em cárcere privado.

Ao ser acionada e chegar ao local do fato, no Setor Santa Genoveva, a equipe policial teve que arrombar o portão para entrar. Ao fazer o adentramento, os policiais encontraram a vítima já se desvencilhando do autor e saindo da casa. Já com a vítima livre, os policiais começaram a negociação para fazer a capturo do suspeito.

Homem que manteve ex em cárcere privado após crise de ciúmes se escondeu embaixo da cama

Já cientes de que o homem não estava em posse de arma de fogo, os policiais foram entrando na casa e fazendo varredura do ambiente interno. Ao chegarem no último cômodo da residência, um quarto, a equipe encontrou o suspeito escondido embaixo da cama.

Mesmo cercado e sem ter como fugir, segundo a Polícia Militar, o homem tentou oferecer resistência. os policiais tiveram que usar de força física para retirá-lo debaixo da cama e algemá-lo.

Uma consulta nos sistemas informatizados sobre antecedentes criminais do homem foi feita, mas nada foi encontrado. Entretanto, ao saírem da residência, os policiais foram abordados por outra suposta vítima, identificada pelas iniciais G. S. C., que relatou que foi ameaçada de morte pelo suspeito, e que desejava prestar uma queixa.

Diante dos fatos, foi dado voz de prisão ao homem, que foi encaminhando à Central Geral de Flagrantes e ao Instituto Médico Legal (IML) para os procedimentos cabíveis. Logo depois ele foi entregue para a polícia judiciária da Delegacia Especializada no Atendimento a Mulher (DEAM).