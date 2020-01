Imagens registram momento que ciclista é atropelado por motocicleta, em Goiânia

A Delegacia Especializada em Investigação de Crimes de Trânsito de Goiânia (Dict) divulgou, na manhã desta segunda-feira (6/1), imagens de câmera de segurança que registram o momento que um ciclista foi atropelado por motocicleta, em Goiânia.

O acidente aconteceu no fim da noite do último sábado (4/1), mas devido ao fim de semana, as imagens só foram divulgadas hoje (6/1). Os vídeos são câmeras de monitoramento de comércios da região.

No canto superior do vídeo é possível ver o ciclista atravessando a rua e sendo acertado pela motocicleta quando sai do canteiro central.

O ciclista e o motociclista sofreram lesões corporais, e o ciclista foi socorrido e encaminhado para o hospital em estado gravíssimo. Veja o vídeo completo:

Relembre o caso onde o ciclista foi atropelado por motocicleta, em Goiânia

Um ciclista está em estado gravíssimo após se envolver em um acidente com uma motocicleta, no Jardim Colorado, em Goiânia. A batida aconteceu no fim da noite do último sábado (4/1), por volta de 22h.

Conforme informações da Delegacia Especializada Em Investigação De Crimes De Trânsito (Dict), uma motocicleta, cor vermelha, trafegava pela Avenida do Contorno, sentido Centro/Bairro, quando chocou-se frontalmente com uma bicicleta.

No momento do acidente, o ciclista cruzava a Avenida do Contorno, sentido canteiro central/ calçada, para o outro lado da pista.

As duas vítimas envolvidas no acidente, o ciclista e o motociclista, sofreram lesões corporais, foram socorridas e encaminhadas para o Hospital de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol), onde o ciclista encontra-se em estado gravíssimo, com risco de morte.

Em outro caso, ciclista foi atropelado em frente a hospital, também em Goiânia

Um acidente de trânsito registrado no domingo (27/10) em frente a um hospital de Goiânia, no Setor Universitário, fez com que um ciclista de 36 anos fosse internado em estado gravíssimo. O homem foi atropelado por uma mulher que conduzia uma caminhonete pela via.

Conforme informações da Delegacia de Crimes de Trânsito (Dict), Alessandra Alves Conti Santos, de 45 anos, conduzia a caminhonete Toyota Hilux, cor branca, trafegando pela Avenida Universitária, sentido Praça Universitária, quando a vítima, o ciclista Rubens Francisco de Jesus, 36, atravessou repentinamente a avenida, momento em que ocorreu o atropelamento.

Ainda segundo a Dict, com o impacto a vítima sofreu lesões corporais e foi encaminhada ao Hospital de Urgências de Goiânia (Hugo). Alessandra foi submetida ao teste do bafômetro, cujo resultado foi negativo.