Jovem é flagrada tentando entregar drogas a companheiro preso, em Aparecida

Uma jovem, de 21 anos, foi flagrada, na tarde deste domingo (5/1), tentando entregar drogas ao companheiro que está preso na Casa de Prisão Provisória (CPP) de Aparecida de Goiânia.

Conforme informações da Diretoria Geral de Administração Penitenciária (DGAP), as porções do entorpecente estavam escondidos nas partes íntimas da mulher.

A visitante foi flagrada no momento do procedimento de revista pessoal nos familiares que estavam no local em dia de visita. Quando a jovem passou pelo body scanner, o equipamento detectou o ilícito.

Com a mulher foram encontradas cerca de 177 gramas de substância análoga à maconha, que seriam entregues ao companheiro que cumpre pena no local por receptação.

Diante dos fatos, os servidores conduziram mulher para uma unidade de saúde para confecção do laudo médico. Em seguida, ela foi levada à Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis.

A direção da unidade, que integra a 1ª Coordenação Regional Prisional da DGAP, abriu procedimentos administrativos internos para apurar os fatos e aplicar as devidas punições aos responsáveis.

Em outro caso, jovem também tentou entrar em presídio com drogas e documentos falsos, em Aparecida de Goiânia

Uma jovem foi presa, no dia 6 de outubro, ao tentar entrar com documento falso e drogas no presídio de Aparecida de Goiânia.

De acordo com a Diretoria-Geral de Administração Penitenciária (DGAP), a mulher estava com maconha e cocaína escondidos no corpo e os documentos falsos foram apresentados na entrada da Casa de Prisão Provisória (CPP) de Aparecida de Goiânia.

Segundo o diretor do presídio, Fábio Alex, enquanto os agentes verificavam a documentação apresentada, a mulher foi encaminhada para a revista pessoal no body scan.

No equipamento os servidores conseguiram identificar a droga escondida em suas partes íntimas, sendo cerca de 150 de substância análoga a maconha e 50 gramas de substância parecida com cocaína.

Instantes depois, os agentes constataram que a documentação apresentada não era autentica e sim documento falso. Ela é cadastrada na unidade como visitante do companheiro, que cumpre pena por roubo.

Diante da situação, a diretoria informou que a jovem foi encaminhada para a delegacia para os procedimentos necessários. Além disso, foi aberto procedimento interno para apurar o fato e, após investigações, serão aplicadas as devidas sanções disciplinares.