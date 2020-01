Motociclista morre após perder controle e bater em árvore, em Goiânia

Um motociclista de 29 anos morreu depois de perder o controle da direção e bater em uma árvore, no Jardim Guanabara, em Goiânia. O acidente ocorreu na noite deste domingo (5/1).

De acordo com informações da Delegacia Especializada em Investigação de Crimes de Trânsito (Dict), a vítima, identificada somente pelas iniciais A.C.S.C.F, trafegava pela Rua GB 27, Jardim Guanabara, sentido Bairro/Centro, conduzindo a motocicleta Honda CG 150 Titan EX.

Próximo ao Condomínio Parque Ipê, o motociclista por motivos ainda ignorados perdeu o controle da direção e chocou-se contra uma árvore localizada no canteiro central da via. Com o impacto, a vítima sofreu lesões corporais e foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), porém não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local.

Ainda não se sabe o que teria feito o motociclista perder o controle da direção e se houve envolvimento de outro veículo. As causas serão apuradas.

Motociclista e ciclista se envolvem em acidente, em Goiânia

Um ciclista está em estado gravíssimo após se envolver em um acidente com uma motocicleta, no Jardim Colorado, em Goiânia. A batida aconteceu no fim da noite de sábado (4/1), por volta de 22h.

Conforme informações da Dict, uma motocicleta, cor vermelha, trafegava pela Avenida do Contorno, sentido Centro/Bairro, quando chocou-se frontalmente com uma bicicleta. No momento do acidente, o ciclista cruzava a Avenida do Contorno, sentido canteiro central/ calçada, para o outro lado da pista.

As duas vítimas envolvidas no acidente, o ciclista e o motociclista, sofreram lesões corporais, foram socorridas e encaminhadas para o Hospital de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol), onde o ciclista encontra-se em estado gravíssimo, com risco de morte.

Acidente deixa ao menos três vítimas, em Goiás

Também neste domingo (5/1), o Corpo de Bombeiros Militar de Goiás (CBMGO) foi acionado para atender uma ocorrência de acidente de trânsito com três vítimas, na BR-153, em Uruana. Conforme informações do CBMGO, um capotamento aconteceu após a entrada da cidade, sentindo Jaraguá.

Segundo vestidos no local, o veículo, cor branca, teria saído da pista, capotado e parou no mato ao lado do acostamento. Quando chegaram ao local, os militares encontraram três vítimas, que estavam conscientes e sem lesões graves.