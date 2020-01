Novos agentes da PRF chegam a Goiás e reforçam atuação nas rodovias federais

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) divulgou na manhã desta segunda-feira (6/1) a chegada de 54 novos integrantes da corporação a Goiás, número que deve reforçar a atuação nas rodovias federais que cortam o estado. Os novos policiais rodoviários federais são recém-formados na academia da PRF em Santa Catarina, e devem exercer suas funções nas delegacias dos municípios goianos de Porangatu, Rio Verde e Jataí.

Conforme informações da PRF, o grupo que se apresenta nesta segunda-feira concorreu com quase 130 mil pessoas e cada vaga foi disputada por 630 candidatos. “São vitoriosos por natureza! Para se formar passaram por três meses recebendo instruções de tiro, condução de viatura, direitos humanos, abordagens, fiscalização de trânsito, atendimento de acidentes, salvamento, técnicas de defesa pessoal, identificação veicular, narcotráfico, dentre outras”, revela um integrante da corporação.

A PRF contou ainda que, antes de decidirem pela profissão de policiais rodoviários federais, os novatos fizeram escolhas por outras formações: são 18 engenheiros, 11 bacharéis em direito, cinco administradores entre outras graduações.

Quem são os novos agentes da PRF que chegam a Goiás

Segundo a PRF, dos 54, apenas 15 são naturais de Goiás. Os demais vieram de outras regiões do país, sendo 13 do Distrito Federal e 11 de Minas Gerais. “Mas recebemos ainda novos colegas vindos da Bahia, Paraná, Pernambuco, Maranhão, Mato Grosso do Sul…enfim, de todo canto desse Brasil”, continua o integrante, em clima de boas-vindas para os novos policiais.

A maioria no início da juventude: 39 pessoas na faixa etária entre 20 e 30 anos; 14 estão na faixa dos 30 aos 40 e um já mais experiente, com mais de 40 anos. Os solteiros são maioria: 38; e 16 são casados. E desse seleto grupo, três são mulheres.

A Polícia Rodoviária Federal está presente em todo o território nacional. Sua estrutura conta com uma unidade administrativa central, a Sede Nacional, situada em Brasília, e Unidades Administrativas Regionais, representadas por 27 Superintendências. Além disso, é formada por 150 Subunidades Administrativas e 413 Unidades Operacionais (UOPs), totalizando, assim, mais de 550 pontos de atendimento em todo o Brasil.