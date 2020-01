Sesc Férias tem programação especial para crianças e adolescentes

Mais de mil crianças e adolescentes são esperados no Sesc Férias neste mês de janeiro. Com o tema “Hora da Aventura”, as unidades Faiçalville e Universitário, em Goiânia, prepararam uma programação especial. Assim, a ideia terá gincana, oficina, jogos, festas temáticas e magic cards. Além disso, tem Cine kids, visita à geekteca, brinquedos radicais e muito mais.

Os eventos acontecem de 6 a 10 de janeiro na unidade do Sesc Faiçalville. Já no Sesc Universitário, as atividades acontecem em duas semanas diferentes: de 6 a 10 de janeiro, e também de 13 a 17 de janeiro. Dessa forma, as inscrições devem ser realizadas na unidade de interesse.

Os valores do Sesc Férias variam entre R$120 e R$130 para dependentes de trabalhador do comércio com cartão Sesc atualizado e as vagas são limitadas. Para dependentes de conveniados o valor varia entre R$170 e R$180. Além disso, para quem não o público em geral o valor de R$260.

Sesc Férias – Unidade Universitário

O Sesc Férias na Unidade Universitário terá gincanas, oficinas, jogos, festas temáticas, magic cards, cine kids, visita à geekteca, brinquedos radicais e muito mais. Assim, as vagas são limitadas e serão oferecidas em duas turmas. Para crianças de 5 a 8 anos a aventura acontece de 6 a 10 de janeiro das 8h às 17h.

Além disso, na segunda semana é a vez da garotada de 9 a 12 anos de idade. Eles embarcam na colônia de férias do dia 13 a 17 de janeiro, das 8h às 17h.

Os valores são de R$130 para dependentes de trabalhador do comércio com cartão Sesc atualizado. Além disso, R$180 para dependentes de conveniado e R$260 para público em geral. Mais informações pelo (62) 3522 6100.

Sesc Férias – Unidade Faiçalville

O Sesc Férias na Unidade Faiçalville tem gincanas, recreação esportiva, jogos, trabalhos manuais, brinquedos aquáticos e muito mais. Assim, de 6 a 10 de janeiro das 8h às 17h, a criançada de 5 a 14 anos se divertirão no local.

Os valores são de R$130 para dependentes de trabalhador do comércio com cartão Sesc atualizado. Além disso, R$170 para dependentes de conveniado e R$260 para público em geral. As vagas são limitadas e as inscrições já podem ser realizadas na unidade. Mais informações pelo (62) 3522-6321.