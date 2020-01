Suspenso em Goiás atendimento para emissão da carteira de trabalho impressa

O agendamento de atendimento para emissão de Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) impressa foi suspenso em Goiás, a partir desta segunda-feira (6/1). Agora, o procedimento deve ser feito pelo aplicativo do CTPS ou pelo site do Ministério do Trabalho.

Não agendam mais o atendimento, a partir desta segunda-feira (6/1), as seguintes agências: Goiânia (Praça Cívica); Gerência Regional de Anápolis; Catalão; Caldas Novas; Itumbiara; Rialma; Mineiros; e cidade de Goiás.

Mesmo com a mudança, a carteira de trabalho impressa continua sendo produzida no estado pelas agências do Sistema Nacional de Emprego (SINE) e do Vapt-vupt. No entanto, a produção será reduzida a 65% e o prazo para entrega do documento passa de 15 para 45 dias úteis.

Daqui para frente, para todos os contratos de trabalho, sejam novos ou já existentes, todas as anotações serão feitas apenas eletronicamente.

Carteira de trabalho digital

Desde setembro do ano passado está em vigor o uso da carteira de trabalho digital (Portaria nº 1.065), que passou a substituir a CTPS em papel. Com a norma, de acordo com o Governo Federal, basta o trabalhador informar o número do CPF no momento da contratação. Para o empregador, as informações prestadas no eSocial substituem as anotações antes feitas no documento físico.

Para ter o documento digital, com todas as informações acessíveis no telefone, o trabalhador deve entrar na loja de aplicativos de seu Smartfone (android ou IOS), procurar por “Carteira de Trabalho Digital” e baixar a ferramenta.

Tem acesso ao documento qualquer inscrito no Cadastro de Pessoa Física (CPF) e estar cadastrado na plataforma de autenticação do governo federal, acesso.gov.br. Para aqueles que não possuem a senha, poderão adquiri-la por meio do Aplicativo da CTPS Digital, ou clicando no link a seguir acesso.gov.br.

No ambiente do Acesso.gov.br, você deverá informar seus dados pessoais: CPF, Nome Completo, Telefone Celular para receber SMS e e-mail. Todas essas informações serão validadas nas bases de Governo.