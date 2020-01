Centro Olímpico de Aparecida de Goiânia oferece mais de 500 vagas em diversas modalidades esportivas

Mantido pela Prefeitura de Aparecida de Goiânia, através da Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude (Semel), o Centro Olímpico Municipal está com matrículas abertas para diversas modalidades esportivas como natação, futebol, capoeira, zumba, treinamento funcional, hidroginástica vôlei e outras. Ao todo são ofertadas mais de 500 vagas. As inscrições gratuitas podem ser feitas via internet ou presencialmente na sede do complexo esportivo localizado no Setor Conde dos Arcos próximo ao Hospital de Urgências de Aparecida (Huapa).

As vagas, que são para crianças a partir de sete anos, adolescentes, adultos e idosos, ficarão abertas durante todo ano de acordo com a disponibilidade em cada turma. Para se inscrever, os interessados podem preencher um cadastro de pré-matrícula no site www.aparecida.go.gov.br/matricula-para-as-atividades-do-centro-olimpico/ ou comparecer pessoalmente ao Centro Olímpico localizado Rua 8 esquina com Avenida Diamante no Setor Conde dos Arcos.

Quem optar pelo cadastro on-line deve posteriormente comparecer ao Centro Olímpico e apresentar a seguinte documentação pessoal: carteira de Identidade ou certidão de nascimento, comprovante de endereço, uma foto 3×4 e atestado médico para confirmar a inscrição. O atendimento presencial é realizado das 8h às 11h30 e das 13h ás 20h30.

“Nossas aulas são acompanhadas por professores qualificados que orientam e dão todo suporte para os alunos desenvolverem as atividades físicas com segurança. Investimos no esporte porque trata-se de um agente transformados na vida das pessoas. O esporte melhora a qualidade de saúde de quem o pratica, eleva a autoestima e também socializa as pessoas”, destaca o secretário de Esporte, Lazer e Juventude, Gerfeson Aragão.

As aulas serão iniciadas no dia 28 de janeiro e serão ministradas duas vezes por semana, conforme agenda da modalidade escolhida.