Dono de fazenda, em Pontalina, pode ser multado em R$ 90 mil

A Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad) divulgou informações iniciais das investigações sobre o rompimento de uma represa na fazenda São Lourenço das Guarirobas, em Pontalina, na região Central de Goiás. Os levantamentos apontam que alterações indevidas foram feitas na estrutura original.

Conforme a Semad, o dono da fazenda deve ser multado inicialmente em R$ 90 mil. O valor corresponde a quatro itens iniciais, sendo eles: alteração indevida do projeto original, descarga de fundo fechada, não manutenção adequada do barramento e não realização do cadastro no sistema de barragens, cujo prazo se encerrou no dia 31 de dezembro de 2019. No entanto, multa não inclui os danos ambientais e estruturais, que serão calculados posteriormente, e nem as indenizações pessoais, que são do âmbito da Justiça.

O rompimento da represa ocorreu na manhã de sábado (4/1), durante um temporal. Moradores relataram que chovia forte na cidade desde a noite desta sexta-feira (3/1), o que pode ter contribuído para o rompimento da represa. Após o rompimento, a Prefeitura de Pontalina publicou um alerta ao moradores, para o risco de rompimento de outras represas em propriedades privadas da cidade. No texto, o Município pediu ainda para que moradores que residem próximos a essas áreas de risco deixassem suas casas, para evitar a ocorrências de acidente.

Investigações apontam alterações indevidas em represa que se rompeu em Pontalina

Leia a nota na íntegra divulgada pela Semad: