Dupla que usava comércio como ponto de venda de drogas é presa em Valparaíso

A Polícia Civil do Estado de Goiás (PCGO) prendeu dois homens que usavam comércio como ponto de venda de drogas, em Valparaíso de Goiás.

Segundo a corporação, na distribuidora, que servia apenas como fachada, foram encontrados celulares, porções de drogas e dinheiro oriundo do tráfico de drogas.

De acordo com informações da Polícia Civil do Estado de Goiás (PCGO), dois homens foram presos pelo Grupo Especial de Repressão a Narcóticos (Genarc) de Luziânia, na tarde desta segunda-feira (6/1).

Segundo a corporação, a prisão teve apoio operacional dos policiais civis do Grupo Especial de Repressão a Crimes Patrimoniais (Gepatri).

Na ocasião, os policiais civis receberem denúncias anônimas que informavam que, em uma distribuidora localizada no Bairro Vila Isabel, em Valparaíso de Goiás, era realizada a comercialização ilegal de entorpecentes. De acordo com a Polícia Civil, a distribuidora servia apenas como fachada para a prática de tráfico de drogas.

Investigação

Ainda de acordo com informações da Polícia Civil do Estado de Goiás, durante as investigações os policiais observaram que havia uma movimentação fora do normal para uma distribuidora.

Diante da situação, os policiais suspeitaram de que no local funcionava um ponto de venda de drogas. Com a fundada suspeita, realizaram o adentramento tático no local.

Após as buscas, foram apreendidas porções de drogas, sendo cocaína e maconha; dinheiro oriundo do tráfico e balança de precisão.

Após a apreensão, os autores foram conduzidos ao presídio de Valparaíso, onde se encontram à disposição da Justiça.

Além de prisão de dupla que usava comércio como ponto de vendas de drogas, homem foi preso após alugar casa para vender drogas

Em dezembro do ano passado, a Polícia Militar do Estado de Goiás (PMGO) prendeu um homem que alugou casa para usar como boca de fumo a mando de detento, em Anápolis.

No local não havia móveis ou utensílios domésticos. Segundo a corporação, os policiais encontraram dentro de um banheiro diversas drogas, embalagens, formas de alumínio, insulfilme, balanças de precisão, faca, canivete e diversas embalagens vazias de pó branco.

De acordo com informações da Polícia Militar do Estado de Goiás (PMGO), a prisão aconteceu quando uma equipe do 4° BPM de Anápolis realizava um patrulhamento pela Avenida Brasil, próximo ao estádio Jonas Duarte.