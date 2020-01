Goiás registra superávit de mais de R$ 3 bilhões em 2019

O governo de Goiás divulgou, na manhã desta terça-feira (7/1), dados do Ministério da Economia que mostram que o Estado teve um superávit de mais de R$ 3,4 bilhões no acumulado de janeiro a dezembro de 2019. Conforme os dados divulgados, as exportações goianas apresentaram valor de US$ 7.043.547.265, e as importações somaram US$ 3.584.277.866 no mesmo período, com os municípios de Rio Verde e Jataí entre os campeões de exportação.

O número cheio do superávit da balança comercial de Goiás foi de US$ 3.459.269.399. Já as exportações de Goiás tiveram participação de 3,14% no total das exportações brasileiras, o que representa o mesmo nível do registrado em 2018. Entretanto, enquanto Goiás apontava crescimento no setor, as exportações brasileiras sofreram queda de -6,38%. As importações de Goiás marcaram participação de 2,02% em relação às brasileiras.

Segundo o governo estadual, com os números compilados da balança comercial em 2019, Goiás se posiciona em 10º lugar no ranking das exportações no país e em 12º lugar no de importações de janeiro a dezembro do ano passado.

Rio Verde e Jataí são dois dos campeões de exportação em Goiás

Ainda de acordo com os dados divulgados pelo governo estadual, os produtos mais exportados foram a soja, carne bovina, milho, ferro-liga, minério de cobre, açúcar, couros e algodão. Rio Verde (US$ 1.314.212.796), Jataí (US$ 624.665.625), Mozarlândia (US$ 454.755.817), Barro Alto (US$ 415. 704.793) e Alto Horizonte (US$ 407.271.918) foram os municípios que mais exportaram.

A China se mantém como o maior parceiro comercial, seguida de Holanda, Coreia do Sul, Espanha e Japão, que foram os maiores compradores dos produtos exportados por Goiás. Substâncias para uso farmacêutico, adubos, veículos e máquinas para colheita e plantio, além de artigos ortopédicos e outros são os mais importados.

Anápolis (indústria farmacêutica), Catalão (montadoras) e Aparecida de Goiânia (fármacos) são os municípios que se sobressaíram em importações, para o fomento das atividades produtivas em alta. A origem das importações são principalmente os Estados Unidos, China e Alemanha.