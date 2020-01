Homem morre após sofrer choque em cerca elétrica, em Bela Vista de Goiás

Na manhã desta terça-feira (7/1) um eletricista morreu após sofrer choque em cerca elétrica em uma fazenda da região do Mato Grande, em Bela Vista de Goiás.

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (CBM-GO) foi acionado para atender a vítima, mas o homem já tinha falecido.

De acordo com informações de testemunhas, o eletricista, identificado como Agostinho Donizete Bueno, morreu após sofrer um choque enquanto trabalhava na manutenção de uma cerca elétrica, no final da manhã desta terça-feira (7/1).

Segundo o que noticiou um veículo local, o acidente aconteceu em uma fazenda da região do Mato Grande, em Bela Vista de Goiás.

Agostinho Donizete Bueno estava a uma altura de cerca de três metros e meio quando realizava manutenção em uma cerca elétrica. Na ocasião o homem tocou os fios de alta tensão e caiu no chão.

O eletricista teve queimaduras de terceiro grau nas mãos e nos braços. Segundo informações do veículo local, o corpo da vítima segue no Instituto Médico Legal de Aparecida de Goiânia, região metropolitana de Goiânia.

Além de caso de homem que morreu após sofre choque em cerca, idoso morreu após levar choque elétrico em ventilador

Em novembro do ano passado, um idoso de 65 anos foi encontrado morto dentro da sua própria casa após possivelmente levar choque em um ventilador, na Vila Mariana, em Rio Verde.

De acordo com a Polícia Militar de Rio Verde, a equipe foi acionada por vizinhos que suspeitaram do desaparecimento dele e acreditavam que ele poderia ter passado mal, pois era hipertenso.

Chegando no local, os policiais encontraram a porta da residência aberta, ela teria sido arrombada pelo irmão do morador desaparecido.

Ao entrar na casa, eles encontraram o corpo do homem caído na sala, próximo a televisão e a um ventilador, que estava em cima de um banco no canto do cômodo.