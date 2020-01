Mulheres são presas suspeitas de comandar cassino clandestino, em Goiânia

Duas mulheres foram presas, na madrugada desta terça-feira (7/1), suspeitas de comandar um cassino clandestino, em Goiânia. Além delas, outros dois homens também foram encaminhados para a delegacia.

Conforme informações da Polícia Militar de Goiás (PMGO), a corporação recebeu uma denúncia anônima de um estabelecimento comercial que supostamente estaria sendo utilizado para prática de jogos de azar.

De posse das informações, os militares se deslocaram até o cassino, localizado na Avenida Benjamin Constant, no Jardim da Luz, onde foram localizadas seis máquinas caça-níqueis, além de uma quantia de R$ 200,00.

Duas mulheres, suspeitas de gerenciar os jogos de azar, foram presas e autuadas com base no artigo 50 da Lei de Contravenção Penal. Outros dois homens, supostos jogadores, também foram encaminhados à Central de Flagrantes.

Na Delegacia, um delegado de plantão ouviu os quatro envolvidos, registrou um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) e os liberou.

Além das mulheres presas suspeitas de comandar cassino clandestino, a PM fechou um laboratório de caça-níqueis, em Goiânia

A Polícia Militar do Estado de Goiás (PMGO) na manhã desta sexta-feira (27/12) desmantelou uma fábrica de máquinas caça-níqueis, em Goiânia. Na ocasião foram apreendidas 9 máquinas caça-níqueis.

Durante a operação, os policiais militares prenderam o fabricante das máquinas de jogos de azar, que confessou a prática.

De acordo com a Polícia Militar do Estado de Goiás (PMGO), o flagrante aconteceu na última sexta-feira do ano (27/12) quando uma equipe policial recebeu informações por meio do Disque Denúncia do 42°BPM, que reportou sobre uma residência que funcionava como fábrica de máquinas caça-níqueis.

Diante da denúncia e de posse de tais informações a equipe foi até a Rua do Rosário, no Jardim Novo Mundo, em Goiânia. Ainda segundo a corporação, no local foi abordado José Manuel Sachez Rodrigues, de 69 anos.

Durante a busca residencial foi encontrado e apreendido vários maquinários para fabricação de máquinas caça-níqueis, momento em que o autor afirmou ser o fabricante.