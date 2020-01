Saneago: falta de energia em ETA deixa Estrela do Norte sem água há 3 dias

Falta de energia em Estação de Tratamento de Água (ETA) da Saneago em Estrela do Norte, no interior de Goiás, que já dura três dias, deixou a cidade sem água, segundo comunicado da Companhia. No texto, a empresa diz ainda que o fornecimento de água será retomado assim que a energia for restabelecida pela Enel.

Veja comunicado na íntegra:

Falta de energia na Estação de Tratamento de Água da Saneago em Estrela do Norte segue pelo terceiro dia, afetando o abastecimento de água no município. O sistema será retomado assim que a energia for restabelecida pela Enel. Por isso, até que o abastecimento seja normalizado, solicitamos a compreensão de todos e o consumo consciente das suas reservas domiciliares.

Enel diz que falta de energia em Estrela do Norte foi ocasionada por queda de raios

Em nota enviada ao Dia Online, a Enel Distribuição Goiás informou que uma equipe está a caminho da cidade para verificar a rede elétrica e realizar as ações necessárias. O texto esclarece que, nos últimos dois dias, a empresa registrou ocorrências de falta de energia causadas pela queda de raios no transformador que atende a estação de tratamento de água.

Leia o texto na íntegra:

A Enel Distribuição Goiás informa que uma equipe está a caminho do local para verificar a rede elétrica e realizar as ações necessárias para garantir a qualidade do fornecimento de energia. A distribuidora esclarece que nos últimos dois dias registrou ocorrências de falta de energia causadas pela queda de raios no transformador que atende a estação de tratamento de água. A companhia reforça que mantém canais de atendimento exclusivos com a Saneago e destaca que em todas as ocorrências, técnicos trabalharam ininterruptamente para normalizar o serviço o mais rápido possível.

Atualização:

A Enel Distribuição Goiás informa que o fornecimento de energia da estação de tratamento de água de Estrela do Norte foi normalizado por volta das 11h de hoje (7). A distribuidora esclarece que técnicos percorreram a rede elétrica que atende o local e identificaram um animal preso em um dos equipamentos e que provocou a interrupção do serviço.

Além de Estrela do Norte, Bela Vista também fica sem água

Bairros de Bela Vista de Goiás também estão sem água nesta terça-feira (7/1), mas devido ao rompimento de adutora, ocorrido na noite de segunda-feira (6/1). De acordo com a Saneago, técnicos já trabalham na recuperação do sistema e o fornecimento de água será normalizado gradualmente, assim que os serviços forem concluídos.

O rompimento da adutora afetou os seguintes bairros: Clotildes, Condomínio Portal Sul, Jardim Flamboyant, Parque Las Vegas I, bairro Las Vegas, Residencial Sussuapara, Santa Cruz e São Geraldo. “A Saneago solicita a compreensão dos consumidores e orienta para o uso moderado da água tratada”, diz ainda o comunicado.