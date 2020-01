“Tudo tem limite”, diz Iris ao negar candidatura à reeleição em Goiânia

O prefeito Iris Rezende (MDB) afirmou que não pretende de candidatar à reeleição em Goiânia nas eleições municipais de 2020. Ele pontuou que “uma pessoa de 86 anos corre muito mais riscos” e que “tudo na vida tem limite”. As declarações foram dadas durante evento de lançamento de obras do Cais da Chácara do Governador, na manhã desta terça-feira (7/1). O Cais será transformado em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

“Completei agora 86 anos. Tenho que raciocinar bem. Uma pessoa de 86 anos corre muito mais ricos. Tenho que ter um desconfiômetro de me preocupar com a escolha do meu sucessor, mas essa escolha não será por mim alimentada. Apenas pedirei que Goiânia estude, fiscalize e pesquise a vida dos candidatos”, declarou ainda.

Por diversas vezes, Iris Rezende reafirmou que não deseja se candidatar à reeleição, no entanto, faz um apelo ao cidadãos goianienses para que votem com sabedoria. “Não vote por votar. Quando se escolhe mal, o desastre é inevitável”, alertou o atual prefeito da capital. Na entrevista coletiva , Iris disse também que o “MDB é um partido maduro e não vai errar na escolha de um representante nas eleições.”

Iris Rezende, ao negar candidatura à reeleição em Goiânia, disse que deixará Prefeitura sem dívidas

Durante a fala, Iris afirmou que deixará a Prefeitura de Goiânia e “tudo em perfeitas condições de funcionamento”. Segundo ele, dois anos de sua gestão foram voltados para resolver questões financeiras, uma vez que a Prefeitura estava Prefeitura estava “com déficit mensal de R$ 31 milhões e uma dívida superior a R$ 1 bilhão.”

Ao fim, Iris Rezende ressaltou a importância do “voto correto”, pois, de acordo com ele, “não adianta todo esse esforço se amanhã votarem por votar, e a Prefeitura cair na mão de pessoas incompetentes e até irresponsáveis.”

Eleições 2020

Em outubro deste ano, os quase 147 milhões de eleitores brasileiros irão às urnas para escolher os novos prefeitos e vice-prefeitos de suas cidades, bem como os vereadores que atuarão nas casas legislativas municipais. O primeiro turno ocorre no dia 4 e o segundo turno do pleito, caso necessário, está marcado para o dia 25 do mesmo mês.