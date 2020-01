Advogada e mais duas pessoas são presas com kit rajada, munições e drogas, em Anápolis 

A Polícia Militar do Estado de Goiás (PMGO) prendeu na noite desta quarta-feira (8/1) três pessoas, sendo que uma delas é uma advogada. Eles estavam com kit rajada, munições e drogas, em Anápolis.

De acordo com informações da Polícia Militar do Estado de Goiás (PMGO), a prisão aconteceu nesta quarta-feira (8/1) por meio do Grupo de Intervenção Rápida e Ostensiva (Giro), que durante uma operação desmantelou um paiol de munição utilizado por uma facção criminosa, na cidade de Anápolis.

Segundo os policiais militares, na ocasião três pessoas presas com kit rajada, sendo uma advogada. Além disso, foram apreendidos uma pistola Glock, de calibre .45 com kit rajada, uma pistola modelo Taurus calibre.380.

Na residência onde aconteceu a prisão, também foram encontrados aproximadamente 2.5 mil munições de diversos calibre, 5 quilos de cocaína, 50 quilos de insumos para mistura de cocaína.

Além disso, um veículo que era utilizado para as delivery de drogas, armas e munições foi apreendido em Anápolis.

Em outubro do ano passado, um jovem, de 18 anos, foi preso na unidade da Polícia Rodoviária Federal (PRF), em Guapó, após ser flagrado com uma pistola com kit rajada, o que transforma a arma em submetralhadora.

Ele estava num ônibus de viagem interestadual e possui uma extensa ficha criminal.

O ônibus, abordado pela PRF, seguia de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, para Goiânia. A PRF conta que quando abordou o suspeito, identificado como Maurício Ferreira Filho, de 18 anos, estranhou o peso de sua bagagem de mão.

Os agentes da corporação, então, abriram a mochila e se depararam com uma pistola Glock 9mm com um kit rajada acoplado. O apetrecho transforma a pistola em um tipo de submetralhadora.